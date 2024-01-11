ໃນຂະນະທີ່ຢູໂຣບ ປະເຊີນກັບອາກາດທີ່ໜາວເຢັນ, ຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ການຕັດໄຟຂອງຣັດເຊຍ ກໍຄ່ອຍໆຈາງຫາຍໄປ

ສະພາບອາກາດທີ່ເຢັນເປັນນໍ້າກ້ອນຂອງໄຊບີເຣຍ ທີ່ປົກຄຸມຢູໂຣບ ໃນຂະນະນີ້ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ບັນດາເມືອງຫຼວງຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ເຢັນລົງ ຄືນຶ່ງປີກ່ອນ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫຼີກລ້ຽງການນຳເຂົ້າ ຈາກຣັດເຊຍ ອີກຢ່າງນຶ່ງ ເຊິ່ງກໍຄື: ພະລັງງານ.
ແຕ່ມີບໍ່ເທົ່າໃດຄົນທີ່ເປັນຫ່ວງວ່າປະລິມານພະລັງງານສຳຮອງຈະໝົດ ໃນລະດູໜາວນີ້, ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຈະປັບສູງຂື້ນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອາກາດເຢັນລົງ. ຄຳເຕືອນອັນໂຫດຮ້າຍ ກ່ຽວກັບການຕັດໄຟທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຊາວເຢຍຣະມັນ ຕ້ອງຍາດແຍ່ງກັນເພື່ອສະສົມທຽນ, ແລະບັນດາບ້ານຕ່າງໆໃນຝຣັ່ງ - ລວມທັງ ຫໍ ໄອເຟລ (Eiffel) ທີ່ມີຊື່ສຽງ ກໍຕ້ອງປິດໄຟໃນຕອນກາງຄືນ ເພື່ອປະຫຍັດພະລັງງານ.
ທ່ານເຈກັອບ ເຄີເຄກາດ (Jacob Kirkegaard), ນັກວິໄຈອະວຸໂສຂອງສະຖາບັນນະໂຍບາຍກອງທຶນມາຊອລ (Marshall) ຂອງເຢຍຣະມັນ ກ່າວວ່າ "ວິກິດການພະລັງງານຂອງຢູໂຣບ ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ. "ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະມີລະດູຫນາວທີ່ໝາວຫຼາຍ, ແຕ່ກໍຈະບໍ່ມີການຂາດແຄນອາຍແກັສຄັ້ງໃຫຍ່ ໃນຢູໂຣບ. ໂຄງລ່າງພື້ນຖານໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ຄວາມຕ້ອງການແມ່ນຫຼຸດລົງຫຼາຍ. ແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການນັ້ນ ຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງຖາວອນ.”
ຄັ້ງນຶ່ງ, ມົສກູ ເຄີຍເປັນຜູ້ສະໜອງພະລັງງານອັນດັບນຶ່ງຂອງຢູໂຣບ, ເຊິ່ງກວມເອົາເກືອບ 43% ຂອງການນຳເຂົ້າທັງໝົດ, ມົສກູໄດ້ເຫັນສ່ວນແບ່ງຂອງຕົນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຍ້ອນການລົງໂທດດ້ານຖ່ານຫີນ ແລະ ນ້ຳມັນຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ກ່ຽວກັບສົງຄາມຢູເຄຣນ, ແລະການຕັດການຈຳໜ່າຍອາຍແກັສຂອງຣັດເຊຍ ໄປໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກຫຼາຍປະເທດ. ກຸ່ມບໍລິສັດດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິ ການນຳເຂົ້າອາຍແກັສ ຂອງຣັດເຊຍໃນປີ 2027.
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