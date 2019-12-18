ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັດຫຍັບເຂົ້າໃກ້ການລົງຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນປະຫວັດການ ກ່ຽວກັບການຟ້ອງຮ້ອງ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຂອງສະຫະລັດຢູ່ນັ້ນ ພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານທ່ານທຣຳກໍໄດ້ພາກັນໄປໂຮມຊຸມນຸມຢູ່ໃນນະຄອນນິວຢອກ ແລະໃນຕົວເມືອງອື່ນໆ ຂອງສະຫະລັດ. Mike O'Sullivan ສົ່ງລາຍງານເລື້ອງນີ້ມາຈາກນະຄອນລັອສ ແອນເຈີລີສ (Los Angeles), ລັດຄາລິຟໍເນຍ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະພາຕ່ຳກຳລັງກ້າວໄປສູ່ສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະລົງຄະແນນສຽງໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບການຟ້ອງຮ້ອງສອງຂໍ້ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີທີ່ຈະພາໃຫ້ມີການດຳເນີນຄະດີຂອງທ່ານທຣຳຢູ່ໃນສະພາສູງ ແລະຈະປົດທ່ານລົງຈາກຕຳແໜ່ງ.
ຢູ່ໃນນະຄອນນິວຢອກ (New York), ລັອສ ແອນເຈີລີສ (Los Angeles),
ແລະຕົວເມືອງຕ່າງໆນັ້ນ ພວກປະທ້ວງເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າຢາກປົດທ່ານທຣຳລົງ ຈາກຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານທຣຳ ເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຄົນທີ 4 ທີ່ປະເຊີນກັບການດຳເນີນຂັ້ນຕອນການຟ້ອງຮ້ອງ ຕາມລັດຖະທຳມະນູນ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີທຣຳເວົ້າວ່າ:
“ມັນເປັນການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ຫຼອກລວງ, ເລື້ອງທັງໝົດທັງປວງເຫລົ່ານີ້ ເປັນການຕົວະຕົ້ມທັງນັ້ນ. ພວກເຮົາມີການຄອງຄອຍ ທີ່ຈະເຫັນມັນໄປຫາສະພາສູງ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບສິດເອົາທະນາຍຄວາມ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບສິດເອົາພະຍານຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບສິດອັນໃດເລີຍຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ. ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າອັບອາຍຢ່າງໃຫຍ່ເລີຍ.”
ປະເທດມີຄວາມແຕກແຍກກັນຫລາຍ ກ່ຽວກັບເລື້ອງຟ້ອງຮ້ອງ ແລະປົດທ່ານ ທຣຳ ລົງຈາກຕຳແໜ່ງ ແຕ່ວ່າ ຜູ້ປະທ້ວງຄົນນີ້ ຢາກໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບຫລັກຖານພິສູດ.
ທ່ານ ທິມ ແຮຣອດ (Tim Harrod), ຜູ້ປະທ້ວງຄົນນຶ່ງເວົ້າວ່າ:
"ທ່ານທຣຳມີສິດເໝາະສົມໃຫ້ໄດ້ຮັບການດຳເນີນຕາມຂະບວນການຍຸຕິທຳທັງໝົດຕາມທີ່ທ່ານຢາກມີ. ທ່ານຄວນຈະໄປປາກົດຕົວ ແລະໃຫ້ຄຳໃຫ້ການລະແລ້ວ."
ບັນຫາຢູ່ໃນນີ້ກໍຄື ທ່ານທຣຳ ໄດ້ນາບຂູ່ວ່າຈະກັກເງິນເສຍພາສີຂອງຄົນອາເມຣິກັນທີ່ເປັນເງິນທຶນຢູ່ໃນງົບປະມານຈັດໄວ້ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວຂຸດຄຸ້ຍເອົາຄວາມຜິດມາສາດໃສ່ຄູ່ແຂ່ງຄົນນຶ່ງຂອງທ່ານ ຄືທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຫລືບໍ່.
ທ່ານທຣຳກ່າວອີກວ່າ:
"ພວກເຂົາເຈົ້າເອົາເລື້ອງການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບທີ່ສົມບູນແບບຂອງຂ້າພະເຈົ້າກັບປະທານທິບໍດີຢູເຄຣນ, ເປັນການລົມກັນທີ່ດີ ຢ່າງສົມບູນແບບອີ່ຫລີ ທ່ານຮູ້ຈັກເລື້ອງນີ້ດີ, ພວກເຂົາເຈົ້າທຸກຄົນຮູ້ມັນດີ, ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ເວົ້າໄປທີ່ເປັນການເວົ້າຜິດເລີຍຢູ່ໃນການລົມກັນທາງໂທລະສັບນັ້ນ ຈະຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດຍ້ອນເຮັດແນວນັ້ນຫວະ, ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຊື່ອມເສຍຫລາຍ."
ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະສະພາຫຍັບເຂົ້າໃກ້ການລົງຄະແນນສຽງຢູ່ສະພາຕ່ຳຢູ່ນັ້ນ, ພວກປະທ້ວງເຫລົ່ານີ້ ຢາກໃຫ້ຄົນໄດ້ຍິນສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ນາງຄາຍ ແອດວົວ-ໂທມັສ (Kai Adwoa-Thomas), ຜູ້ປະທ້ວງຄົນນຶ່ງເວົ້າວ່າ "ມັນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຢູ່ໃນຈຳນວນຄົນ, ຫວັງວ່າມັນຈະເປັນເຊັ່ນນັ້ນ."
ມີຊາວອາເມຣິກັນຫລາຍກວ່າ 40 ເປີເຊັນ ທີ່ເຫັນດີກັບປະທານາທິບໍດີທຣຳ ທີ່ເວົ້າວ່າ ການດຳເນີນຄະດີກ່ຽວກັບເລື້ອງຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນມີເຫດຜົນທາງການເມືອງ. ມັນອາດຈະມີບໍ່ການຕັດສິນຄະດີ ໃນສະພາສູງວ່າ ໃຫ້ປົດທ່ານອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ເພາະວ່າຢູ່ໃນນັ້ນ ບັນດາພັນທະມິດທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນມີສຽງສ່ວນຫລາຍ.
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ອ່ານກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້:
As the U.S. Congress moves closer to an historic vote on impeaching U.S. President Donald Trump, anti-Trump protesters rallied in New York and other U.S. cities. Mike O'Sullivan reports from Los Angeles.
The House of Representatives is moving toward a likely Wednesday vote on two articles of impeachment,
which would lead to Trump's trial in the Senate and possible removal from office.
In New York, Los Angeles, and other U..S cities, protesters said they want Trump out of office.
Trump is the fourth U.S. president to face the constitutional process of impeachment.
President Donald Trump
"It's a hoax, the whole impeachment thing is a hoax. We look forward to getting onto the Senate. We're not entitled to lawyers, we're not entitled to witnesses, we're not entitled to anything in the House. It's a total sham."
The country is closely divided over impeaching and removing Trump, but this protester wants to hear the evidence.
Tim Harrod, Protester
"Trump is entitled to all the due process he wants. He should just show up and testify."
At issue: whether Trump threatened to withhold American taxpayer funds earmarked for Ukraine to dig up dirt on a rival, Democrat Joe Biden.
President Donald Trump
"They took a perfect phone call that I had with the president of Ukraine, an absolutely perfect call — you know it, they all know it, nothing was said wrong in the call — to impeach the president of the United States for that, is a disgrace."
As Congress moves toward a vote in the House of Representatives, where Democrats dominate, these protesters want to make their voices heard.
Kai Adwoa-Thomas, Protester
"There's strength in numbers, hopefully."
More than 40% of Americans agree with President Trump that the impeachment hearings are politically motivated. Conviction in the Senate is not likely because the president's Republican allies hold a majority there.