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ການປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ດຳເນີນຕໍ່ໄປ ໃນ ມຽນມາ ເຖິງແມ່ນຈະມີການຂົ່ມຂູ່ ຈາກລັດຖະບານທະຫານ ກໍຕາມ

ພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນນະຄອນ ຢ່າງກຸ້ງ.

ພວກຜູ້ປະທ້ວງໃນ ມຽນມາ ໄດ້ກັບອອກມາລວມຕົວກັນຈຳຫຼວງຫຼາຍໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ເພື່ອເດີນຂະ ບວນຕໍ່ຕ້ານລະບອບການປົກຄອງທະຫານຂອງປະເທດ ເຖິງແມ່ນຈະມີຄຳເຕືອນທີ່ບໍ່ດີ ກ່ຽວກັບ ການຕອບໂຕ້ທີ່ຮ້າຍແຮງໂດຍກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພກໍຕາມ.

ກຸ່ມນຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ Gen Z ຫຼືລຸ້ນຄົນ ທີ່ເກີດແຕ່ປີ 1996, ພ້ອມກັບການເຄື່ອນໄຫວຝ່າຝືນພົນລະ ເຮືອນ ໄດ້ປະກາດການຮຽກຮ້ອງສຳລັບການປະທ້ວງທົ່ວໄປໃນວັນອາທິດວານນີ້, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນອອກມາເຕົ້າໂຮມກັນສຳລັບ “ການປະຕິວັດລະດູບານໃໝ່” ໃນມື້ເລກສອງຫ້າໂຕ, ເຊິ່ງອ້າງເຖິງເລກຂອງວັນທີ 22 ເດືອນກຸມພາ 2021, ຂອງວັນຈັນມື້ນີ້, ແລະ ສັນຍານເຖິງການລຸກຮື້ 8888 ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕໃນ ມຽນມາ ເມື່ອວັນທີ 8 ສິງຫາ 1988.

ຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກລາຍງານໃນໂທລະພາບ MRTV ຂອງລັດຖະບານໄດ້ເຕືອນວ່າ ຜູ້ປະທ້ວງ “ຕອນນີ້ ແມ່ນກຳລັງຍຸແຍ່ປະຊາຊົນ, ໂດຍສະເພາະພວກໄວລຸ້ນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມທີ່ມີອາລົມຫວັ່ນໄຫວງ່າຍ, ໄປທຳການປະເຊີນໜ້າທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະປະສົບການສູນເສຍຊີວິດ.”

ລາຍງານຈາກນະຄອນ ຢ່າງກຸ້ງ ເວົ້າວ່າກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ຕັ້ງສິ່ງກີດກວາງຕາມຫົນຫາງໃກ້ກັບສະຖານທູດບາງແຫ່ງ, ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນຈຸດເຕົ້າໂຮມກັນສຳລັບພວກປະທ້ວງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ່າງປະເທດເຂົ້າແຊກແຊງ.

ທ່ານ ທອມ ແອນດຣູສ໌, ຜູ້ລາຍງານພິເສດສຳລັບ ມຽນມາ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມຢູ່ທວິດເຕີໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າລາວ “ມີ ຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງຍິ່ງ” ກ່ຽວກັບ ຄຳເຕືອນຂອງລັດຖະບານທະຫານ, ໂດຍໄດ້ເພີ່ມຄຳເຕືອນຂອງລາວເອງວ່າ “ບໍ່ຄືປີ 1988, ການກະທຳຂອງກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພແມ່ນໄດ້ຖືກບັນທຶກ ແລະ ຈະຖືກນຳມາຮັບຜິດ ຊອບ.”

ສາມຄົນແມ່ນໄດ້ຖືກສັງຫານແລ້ວຈາກຜົນຂອງການປະທ້ວງໃນແຕ່ລະວັນຢູ່ທົ່ວ ມຽນມາ ນັບຕັ້ງ ແຕ່ການໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານພົນລະເຮືອນໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ, ລວມທັງສອງຄົນທີ່ຖືກຂ້າຕາຍໃນເມືອງ ແມນດາເລ ເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງນຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນເດັກຊາຍໄວລຸ້ນ ເວລາທີ່ຕຳຫຼວດ ແລະ ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ໃຊ້ລູກປືນແທ້ ແລະ ລູກປືນຢາງ, ແກັສນໍ້າຕາ, ປືນສີດນໍ້າ ແລະ ກະຖຸນຍິງໃສ່ພວກປະທ້ວງ.

ອີກ 20 ຄົນ ແມ່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຍ້ອນຄວາມຮຸນແຮງໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມຫົວໜ້າອາ ສາສະໝັກການຄຸ້ມຄອງເຫດສຸກເສີນ. ສະມາຄົມການຊ່ວຍເຫຼືອນັກໂທດການເມືອງ ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມນັກເຄື່ອນໄຫວເວົ້າວ່າ 640 ຄົນແມ່ນໄດ້ຖືກຈັບກຸມ, ຖືກຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາ ຫຼື ຕັດສິນໂທດໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບການ ຍຶດອຳນາດຂອງທະຫານ.

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