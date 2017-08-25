ອັງໂກລາ ລົງຄະແນນສຽງ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ຄັ້ງປະຫວັດສາດ

ປະຊາຊົນ ອັງໂກລາ ໄດ້ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານ ມາ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງ
ຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບຫຼາຍທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ລວມຊື່ປະທານາທິບໍດີ Jose Eduardo dos
Santos ເຊິ່ງດຳລົງຕຳແໜ່ງມາ ເປັນເວລາດົນນານ. ພັກການເມືອງທີ່ກຳລັງປົກຄອງ
ປະເທດໄດ້ ຖືກຄາດໝາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ຈະຍັງຄົງຮັກສາອຳນາດໄວ້ໄດ້ຄືເກົ່າ,
ແຕ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງບາງຄົນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ເຂົາເຈົ້າປ່ອນບັດ
ເລືອກຕັ້ງເພື່ອການປ່ຽນແປງ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ Anita Powel ມີລາຍງານຈາກນະ
ຄອນຫຼວງ Luanda, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບ
ຕໍ່ໄປ.
ໃນວັນພຸດມື້ກ່ອນນີ້, ປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດ ອັງໂກລາ ທີ່ກຳລັງຈະອອກບຳນານ
ໄດ້ເຮັດສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ເຄີຍໄດ້ເຮັດມາໃນຫຼາຍທົດສະວັດຄື ທ່ານໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ
ເລືອກເອົາຄົນອື່ນ.
ຫຼັງຈາກ 9 ໂມງເຊົ້າຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ, ປະທານາທິບໍດີ Jose Eduardo dos
Santos, ໄດ້ເດີນທາງຜ່ານທາງເຂົ້າຂອງສະຖານທີ່ປ່ອນບັດຂອງນະຄອນຫຼວງ
Luanda ຢ່າງຊ້າໆໃນເວລາ 10 ໂມງ 45, ທີ່ໂຮງຮຽນກົດໝາຍ ເຊິ່ງຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມ
ປະທານາທິບໍດີ ຄົນທຳ ອິດຂອງປະເທດ. ທ່ານ Dos Santos ໄດ້ເຂົ້າດຳລົງຕຳ
ແໜ່ງຫຼັງ ຈາກທ່ານ Agostinho Neto ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນປີ 1979.
ຫຼັງຈາກທ່ານ Dos Santos ໄດ້ປ່ອນບັດແລ້ວ, ທ່ານ ແລະ ຜູ້ຕິດຕາມຂອງທ່າ ກໍໄດ້
ຍ່າງອອກໄປຢ່າງຊ້າໆ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ເວົ້ານຳສື່ ມວນຊົນ, ແລະ ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈ ກັບຄຳຖາມ
ຂອງນັກຂ່າວວີໂອເອ ກ່ຽວກັບ ວ່າທ່ານໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ໃຜ. ແຕ່ກ່ອນໜ້ານີ້
ທ່ານ dos Santos ໄດ້ປະກາດຕົວເລືອກຂອງທ່ານອອກມາຢ່າງຈະແຈ້ງ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໃນລະຫວ່າງການຊຸມນຸມກ່ອນ ການເລືອກຕັ້ງ
ກ່ຽວກັບ ພັກຂະບວນການປົດປ່ອຍປະຊາຊົນ ອັງໂກ ລາ ຫຼື MPLA ທີ່ກຳລັງປົກຄອງ
ປະເທດວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມາທີ່ນີ້ ເພື່ອ ສະໜັບສະໜູນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຂອງພວກເຮົາ."
ຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກໃຫ້ສືບທອດຕຳແໜ່ງແທນທ່ານ, ເຊິ່ງແມ່ນລັດຖະມົນຕີ ປ້ອງກັນປະເທດ
ທ່ານ Joao Lourenco ນັ້ນ ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະໄດ້ຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ. ພັກ MPLA
ໄດ້ຖືກທຳນາຍວ່າ ຈະຊະນະໃນການ ເລືອກຕັ້ງສະພານິຕິບັນຍັດ, ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຕຳ
ແໜ່ງສູງສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ທ່ານ Lourenco, ຕໍ່ໄປ ຈະໄດ້ກາຍເປັນປະທານາທິບໍດີ.
ປະທານາທິບໍດີຄົນຕໍ່ໄປ ຈະສືບທອດຕຳແໜ່ງໃນປະເທດທີ່ອາໄສ ນໍ້າມັນ ແລະ ການ
ນໍາເຂົ້າ ສິນຄ້າຕ່າງໆ, ແລະ ມີບັນຫາການຫວ່າງ ງານ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງ ເຊິ່ງ
ຮ້າຍແຮງຫຼາຍຈົນອັດຕາແລກປ່ຽນ ເງິນຕາໃນຕະຫຼາດມືດ ມີລະດັບສອງເທົ່າຂອງ
ອັດຕາທາງການ.
ທ່ານ Dos Santos ໄດ້ກ່າວຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີ່ປາກົດໃຫ້ເຫັນ ກະຈ່າງແຈ້ງ
ຢ່າງຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ, ແລະ ລູກຂອງທ່ານກໍໄດ້ດຳເນີນ ວິສາຫະກິດຂອງລັດຖະບານ
ທີ່ມີອຳນາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ປະຊາຊົນ ອັງໂກລາ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ດຳລົງຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ບໍ່ມີການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານ.
ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ກ່ຽວກັບ ຄວາມບໍ່ຍຸຕິທຳນີ້ ໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ປະຊາຊົນ ອັງໂກລາ ຕ້ອງ
ອອກດຳເນີນການ, ລວມທັງ ນາງ Esperanca Francisco Domingos.
ນາງ Domingos ກ່າວວ່າ “ມື້ນີ້ແມ່ນມື້ທຳອິດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລົງຄະ ແນນສຽງ ເພາະ
ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍມີຄວາມສົນໃຈໃນການລົງຄະ ແນນສຽງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່
ເຄີຍຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງການລົງຄະແນນສຽງ ມາກ່ອນ. ແລະ ມື້ນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມາປ່ອນ
ບັດເພື່ອການປ່ຽນແປງ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເພື່ອການປ່ຽນແປງຍ້ອນທຸກ
ຄົນ ເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງເພື່ອການປ່ຽນແປງ, ພວກເຮົາ ປ່ອນບັດ
ເພື່ອການປ່ຽນແປງ. ລາວໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ ແລະ ຖ້າເບິ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ເວລາຜ່ານ
ໄປ ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຈະປ່ຽນແປງ ຫຼືບໍ່. ເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ
ໃດໆ ແລະ ພວກເຮົາກໍທຸກຍາກລຳບາກຫຼາຍ.”
ຄົນອື່ນໆ, ຄືນາງ Maria Boaventura ອາຍຸ 62 ປີ, ລາວມີຄວາມ ຮູ້ສຶກໃນແງ່ບວກ
ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນເວລາທີ່ລາວໄດ້ປ່ອນບັດ.
ນາງ Maria Boaventura ກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍຄິດວ່າ ມັນມີຄວາມຫວັງ ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ,
ເບິ່ງຄືວ່າ ມັນຈະມີຄວາມໂປ່ງໃສຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.”
ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງກ່າວວ່າ ພວກເຮົາກໍໄດ້ພະຍາຍາມຫາຈຸດສິ້ນ ສຸດ ຂອງການ
ສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ເຫັນວ່າມີລະດັບສູງນັ້ນ. ທ່ານ Adolfo Macuanga ອາຍຸ 65 ປີ ໄດ້
ກ່າວປະນາມ ການໃຊ້ຊີວິດທີ່ຟຸມເຟືອຍ ຂອງຄອບຄົວທ່ານ dos Santos.
ທ່ານ Macuanga ເວົ້າວ່າ “ລູກຊາຍຂອງທ່ານ dos Santos ໄດ້ ຊື້ໂມງໜ່ວຍລະ
5,000 ໂດລາໃນນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ ປະເທດ ອັງກິດ. ແລະ ພວກເຮົາຜູ້ທີ່ໄດ້ຕໍ່
ສູ້ເພື່ອປະເທດຂອງເຮົານັ້ນ, ພວກ ເຮົາໄດ້ຫຍັງແດ່? ບໍ່ໄດ້ຫຍັງເລີຍ.”
ພັກການເມືອງ 6 ພັກ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງລະອຽດອ່ອນ, ດ້ວຍທ່ານ Lourenco
ໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ແລະ ພັກຝ່າຍຄ້ານ UNITA
ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະປາບປາມການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຕ້ອນຮັບການ
ລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ສຳລັບປະຊາຊົນ ອັງໂກລາ ແລ້ວ, ການເລືອກຕັ້ງ ໃນຄັ້ງນີ້ ກໍຈະເປັນ
ໂອກາດໃໝ່ ທີ່ຈະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍ ດີ ໄດ້ເຮັດຄື ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ຜູ້
ໃໝ່.
ທ່ານ Joao Malungo ອາຍຸ 55 ປີກ່າວວ່າ “ມັນແມ່ນການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ມີຄວາມທະເຍີ
ທະຍານສູງ, ແລະລາວໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ ລາວຮູ້ ສຶກເປັນກຽດທີ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ
ໃນປະເທດຂອງລາວ."
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜົນຄະແນນສຽງແມ່ນຄາດວ່າ ຈະຖືກປະກາດໃຫ້ຊາບ
ໃນມື້ຕໍ່ໄປ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງ.
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