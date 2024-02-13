ນັກວິເຄາະເຫັນຂໍ້ຈໍາກັດ ຂອງ ຈີນ, ອີຣ່ານ ແລະ ຣັດເຊຍ ໃນການຮ່ວມມື ກັບກຸ່ມຕາລິບານ

ນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມຕາລິບານ ໄດ້ເຂົ້າຢຶດອຳນາດ ໃນເດືອນສິງຫາປີ 2021, ຈີນ, ອີຣ່ານແລະຣັດເຊຍ ຕ່າງກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ການມີອິດທິພົນຂອງລັດ ຖະບານອັຟການິສຖານຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ທັງສາມປະເທດໄດ້ຮັກສາການເປີດສະ ຖານທູດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ແລະເປັນນຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທຳອິດທີ່ໄດ້ສົ່ງມອບສະຖານທູດຕ່າງໆຂອງອັຟການິສຖານໃຫ້ແກ່ກຸ່ມ ຕາລີບານຢູ່ໃນປະເທດ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ມົສກູ, ປັກກິ່ງ ແລະ ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທຳອິດຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືພາກພື້ນ ຢູ່ໃນນະ ຄອນຫຼວງກາບູລ.
ແຕ່ ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມຄາດຫວັງອັນແທ້ຈິງຂອງ ຈີນ, ຣັດເຊຍ, ອີຣ່ານ ແລະກຸ່ມຕາລິບານ ສໍາລັບການຮ່ວມມືຢູ່ໃນພາກພື້ນ?
ນັກວິເຄາະກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ເນື່ອງຈາກ ປັກກິ່ງ, ມົສກູ ແລະເຕຫະຣ່ານອາດ ຈະເປັນເອກະພາບກັນໃນເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນເພື່ອຄັດຄ້ານ ສະຫະລັດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ, ນັ້ນແມ່ນ ບາງທີມັນເປັນທິດທາງດຽວ ທີ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າຈະສອດຄ່ອງກັນ.
ທ່ານອາເລັກ ວາທັງກາ (Alex Vatanka), ຫົວໜ້າຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໂຄງການອີຣ່ານຢູ່ສະຖາບັນພາກຕາເວັນອອກກາງໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນກ່າວວ່າ "ລັດທິການຕໍ່ຕ້ານການນິຍົມອາເມຣິກາ ແມ່ນແນວຄວາມຄິດດຽວ" ທີ່ນໍາເອົາຈີນ, ອີຣ່ານ ແລະ ຣັດເຊຍມາຮ່ວມເຂົ້າກັນ.
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