ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງສ້າງໜ່ວຍງານໃໝ່ທີີ່ຮູ້ຈັກກັນດັ່ງກັບ “ໂຕະຈີນ" ຫຼື "China House” ເພື່ອທຳການຕິດຕາມສິ່ງທີ່ຈີນກຳລັງເຮັດໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຫາກໍ່ແລ້ວສຳເລັດໃນປະເທດສິງກະໂປ ນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ເຫວີຍ ເຟັງຮີ ໄດ້ກ່າວວ່າມັນຂຶ້ນກັບ ສະຫະລັດ ທີ່ຈະປັບປຸງສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ລອຍດ໌ ອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນ “ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ” ໃນການປະເຊີນໜ້າທີ່ບໍ່ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ເປັນມືອາຊີບ ລະຫວ່າງເຮືອບິນ ແລະ ກຳປັ່ນຈີນ ກັບປະເທດອື່ນໆ.
ໂຄງການສະຖາບັນຈີນ ຈະສະທ້ອນເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງ ສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ອະທິບາຍ ເມື່ອເດືອນທີ່ຜ່ານມາດັ່ງກັບ “ການວິວັດທະນາການຂອງປັກກິ່ງ ເປັນ “ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ລະບຽບທີ່ອີງໃສ່ກົດເກນ.”
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຄົນນຶ່ງໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະສະໜອງລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະພາບຂອງໂຕະຈີນ, ໂດຍອະທິບາຍມັນດັ່ງກັບ “ທີມງານທີ່ມີການປະສານງານກັນທົ່ວກະຊວງ ທີ່ຈະປະສານງານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບ ທຸກບັນຫາ ແລະ ພາກພື້ນ.”
ໂຄສົກຄົນດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະບອກຊື່, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ ແລະ ເລັ່ງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປະສານງານກັນກັບວິຊາການ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໃນສູນກາງການປະສານງານນະໂຍບາຍໃໝ່ນີ້.”
ໃນອີເມລທີ່ຖືກສົ່ງຫາວີໂອເອພະແນກຈີນກາງນັ້ນ, ທ່ານນາງ ຫຼິວ ເປັງຢູ, ໂຄສົກສະຖານທູດຈີນໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນໄດ້ກ່າວວ່າ “ກະແຈສຳຄັນສຳລັບສາຍພົວພັນຈີນ-ສະຫະລັດ ທີ່ຈະສິ້ນສຸດສະພາບກືນບໍ່ເຂົ້າຄາຍບໍ່ອອກນີ້ກໍແມ່ນໃຫ້ຝ່າຍ ສະຫະລັດ ຢຸດຄວາມຫຼົງໄຫຼສຳລັບເກມໄດ້-ເສຍຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຢຸດຄວາມຫຼົງໄຫຼຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍການປິດລ້ອມ ແລະ ຍັບຢັ້ງ ຈີນ ແລະ ຢຸດທຳລາຍສາຍພົວພັນ ຈີນ-ສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ກ່າວຢ້ຳສິ່ງທີ່ລັດຖະມົນຕີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານທີ່ວ່າ ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ຊອກຫາຄວາມຂັດແຍ້ງ ຫຼື ສ້າງສົງຄາມເຢັນໃໝ່ກັບ ຈີນ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະກີດກັ້ນ ຈີນ ຈາກບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າດັ່ງກັບມະຫາອຳນາດທີ່ສຳຄັນ, ຫຼື ເພື່ອຢຸດຈີນຈາກການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຢາກທີ່ຈະຢູ່ຮ່ວມຢ່າງສັນຕິກັບ ຈີນ. ພວກເຮົາກຳລັງຕິດຕາມເບິ່ງສິ່ງທີ່ ສະຫະລັດ ຈະເຮັດ.”