ຊາວອາເມຣິກັນ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານ ສົງຄາມ ເດີນທາງ ໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ

ໃນຖານະທີ່ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງວັນຄົບຮອບ 50 ປີ ໃນການບຸກໂຈມຕີໃນໂອກາດ
ວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ຫວຽດນາມ ຫຼື Tet Offensive ນັ້ນ ຊາວອາເມຣິກັນທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ສົງຄາມ
ຮວມທັງພວກນັກລົບເກົ່າຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ພົບປະກັບພວກທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ
ຢູ່ໃນ ສະໜາມລົບ.
ພວກແມ່ຍິງແລະຜູ້ຊາຍເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນ ທີ່ນະຄອນໂຮຈິມິນ ໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້ ທີ່ຫໍພິພິດທະພັນຊາກເສດເຫຼືອຂອງສົງຄາມ ຊຶ່ງໄດ້ບອກເລົ່າກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວ
ຕ່າງໆ ຂອງສົງຄາມ ຈາກທັດສະນະຄວາມເຫັນຂອງລັດຖະບານຄອມມູນິສຫວຽດນາມ.
ຊາວຫວຽດນາມແລະອາເມຣິກັນ ໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນໃນອາທິດນີ້ ໃນຂະນະທີ່ມີການລະ
ນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບດັ່ງກ່າວ. ມັນເປັນເວລາເຄິ່ງສັດຕະວັດມາແລ້ວ ທີ່ໄດ້ມີການໂຈມຕີ
ແບບບໍ່ຄາດຝັນ ຕໍ່ກອງບັນຊາການທາງທະຫານ ແລະສູນກາງຄວບຄຸມພົນລະເຮືອນ
ໃນທົ່ວປະເທດຫວຽດນາມໃຕ້ ແລະການສັງຫານໝູ່ທີ່ບ້ານມີລາຍ (My Lai) ຊຶ່ງພົນລະ
ເຮືອນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໂດຍທະຫານ ສະຫະລັດ.
ຊາວອາເມຣິກັນຫຼາຍໆຄົນທີ່ໄປຮ່ວມໃນການເຕົ້າໂຮມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພົບເຫັນວິທີການ
ຕ່າງໆ ເພື່ອຈົດທະບຽນສະແດງການຄັດຄ້ານຕໍ່ສົງຄາມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ນັບແຕ່
ການປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມເຂົ້າຮ່ວມການເກນທະຫານ ຕະຫລອດເຖິງການບໍ່ປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ ຫລັງຈາກໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫວຽດນາມແລ້ວ. ຫລາຍໆທົດສະວັດຕໍ່ມາ ມີບາງຄົນໄດ້
ກັບຄືນໄປປະເທດຄອມມູນິສຫວຽດນາມ ເປັນເທື່ອທຳອິດນັບແຕ່ສົງຄາມໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ.
ພວກເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນເຂົ້າຮ່ວມ ໃນອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອສັນຕິພາບ ດ້ວຍ
ການຢຸດແວ່ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ທີ່ບ້ານມີລາຍ. ຢູ່ທົ່ວປະເທດຫວຽດນາມ ກໍມີປ້າຍ
ຂະໜາດໃຫຍ່ ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ແລະການວາງສະແດງປື້ມ ເພື່ອລະນຶກເຖິງ
ການບຸກໂຈມຕີ ໃນວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ Tet ພ້ອມທັງການປະກວດຮູບເງົາ ໃນການສົນທະນາ
ຫາລື ກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍ ການສັງຫານໝູ່ ທີ່ບ້ານມີລາຍນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ