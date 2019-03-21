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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ ຊ່ວຍ​ຍ່າງ​ຂ້າມ​ທາງ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ ຄວາມ​ນິ​ຍົມ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃສ່​ໝວກ​ກາ​ຕູນ ເຮັດ​ວຽກ

ທ່ານ ລິນ ວູ​ລ​ຝອດ ແມ່ນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຕ​ຳຫຼວດ ແລະ ຜູ້​ຊ່ວຍ​ຍ່າງ​ຂ້າມ​ທາງທີ່​ເມືອງ ແອ​ສ​ແລນ, ລັດ ມິ​ສ​ຊູ​ຣີ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2013 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຕຳຫຼວດ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ພາເດັກ​ນ້ອຍຍ່າງ​ຂ້າມ​ທາງ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນທ່ານ​ນຶ່ງ ໄດ້ພະ​ຍາ​ຍາມຫຼຸດ​
ຜ່ອນຄວາມອຶດອັດ ແລະ ຟ້າວຟັ່ງ ຢູ່ສີ່ແຍກທີ່ມີລົດຕິດແອອັດໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນ
ແຫ່ງນຶ່ງ ດ້ວຍການໃສ່ໝວກກາຕູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະທິດ, ລາວກ່າວວ່າ ວຽກ
ງານຂອງລາວໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອຸບັດຕິເຫດ, ເປັນການຄວບຄຸມຈະລາຈອນທີ່ໄດ້ຜົນ.
ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ ຊ່ວຍ​ຍ່າງ​ຂ້າມ​ທາງ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ ຄວາມ​ນິ​ຍົມ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃສ່​ໝວກ​ກາ​ຕູນ ເຮັດ​ວຽກ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່າ​ນ ລິນ ວູ​ລຝອດ ໃສ່​ໝວກ​ຫຼາຍ​ໃບໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເປັນຫົວ​ໜ້າ​ຕຳ​ຫຼວດ​ຂອງ​ເມືອງ
ແອສແລນ, ລັດ ມິສຊູຣີ. ລາວຄາດວ່າ ລາວມີປະມານ 55 ໜ່ວຍ.

ທ່ານ ວູ​ລ​ຝອດ, ຜູ້​ທີ່​ຄ​ວບ​ຄຸມດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ສະ​ຫວັດ​ດີ​ການ​ຂອງ​ປະ​ຊາ
ຊົນ 3,707 ຄົນໃນເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງນັ້ນ, ເປັນຜູ້ບັງຄັບການສັນ
ຈອນທຸກໆເຊົ້າ ຢູ່ນອກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ຢູ່ສີ່ແຍກທີ່ມີ
ລົດຕິດວຸ້ນວາຍນັ້ນ. ໃນພາກສ່ວນຂອງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສຳເລັດໃນການຄວບຄຸມ
ຄວາມແອອັດ ແລະ ຄວາມອຶດອັດ ໃນເວລາທີ່ປະຊາຊົນພາກັນຟ້າວໃຫ້ໄປຮອດໂຮງ
ຮຽນ ແລະ ບ່ອນເຮັດວຽກນັ້ນ, ລາວຈະໃສ່ໝວກໂຕກາຕູນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງ
ຕຶງ ແລະ ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ທ່ານ ວູ​ລ​ຝອດ​ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ເລືອກ​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຕຳຫຼວດ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຢາກ
ຊອກຫາສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດນຳສະເໜີຕົນເອງຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ບາງເທື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ. ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້ລາວ​ໄດ້​ຊະ​ນະລາງວັນ “ຜູ້ຊ່ວຍ​ຍ່າງ​
ຂ້າມທາງ ທີ່ຄົນມັກຂອງ ອາເມຣິກາ.” ເອົາຊະນະຜູ້ຍາມຄົນອື່ນໆ 168 ຄົນທີ່ຖືກສະ
ເໜີຊື່ໂດຍພວກນັກຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຈາກທົ່ວປະເທດ.

ລາວ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ກາງ​ຖະ​ໜົນ ແລະ ຄວບ​ຄຸມ​ສີ່​ແຍກ ແລະ ມັນ​
ກໍໄດ້ຜົນ. ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າ ມັນແມ່ນຄຳຕອບແນ່ນອນສຳລັບບັນຫານີ້.”

ທ່ານ ວູ​ລ​ຝອດ ມັກ​ລົມ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຮຽນ ແລະ ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ທຸກໆ​ຕອນ​ເຊົ້າ,
ເຊິ່ງມັນບໍ່ແມ່ນບົດບາດທົ່ວໄປຂອງຫົວໜ້າຕຳຫຼວດທັງຫຼາຍ.

ສຳ​ລັບ​ວັນ ຮາ​ໂລ​ວີນ ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ລາວ​ໃນ​ເມືອງ​ນັ້ນ, ລາວ​ໄດ້​ຊື້​ໝວກ ເພື່ອ​ໄປ​ສະ
ຫຼອງວັນພັກດັ່ງກ່າວນັ້ນ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ເປັນ​ຄວາມ​ມັກ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທັນ​ທີ. ເຈົ້າ​ຮູ້​ບໍ່, ນີ້​ແມ່ນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຕຳ
ຫຼວດຢືນຢູ່ກາງສີ່ແຍກ ໃສ່ໝວກກາຕູນນີ້.”

ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ, ທ່ານ ວູ​ລ​ຝອດ ໄດ້​ສະ​ສົມ​ໝວກ​ປະ​ມານ 55 ໃບ, ເຊິ່ງຫຼາຍ​ໜ່ວຍ
ແມ່ນຂອງຂວັນຈາກບັນດາພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທັງຫຼາຍ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ​ແລ້ວ ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ໜ່ວຍ​ນຶ່ງ​ ສຳ​ລັບ​ແຕ່​ລະ​ອາ​ທິດ
ຂອງປີ ພ້ອມກັບສຳຮອງໄວ້ສອງສາມໜ່ວຍ.” ລາວເວົ້າຕື່ມວ່າ “ຫຼາຍໜ່ວຍແມ່ນຕາມ
ລະດູການ.”

ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ ວູ​ລ​ຝອດ ແມ່ນ​ໜ້າ​ເບື່ອ ຫຼືບໍ່​ກໍ​ບໍ່​ສຳ​ຄັນ​ຫຍັງ.

ເດັກ​ນ້ອຍ​ໄວ້​ລຸ້ນ​ທີ່​ຍ່າງ​ຕາມ​ຖະໜົນ 5 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ແຕ່​ລະ​ອາ​ທິດ, ອີງ​ຕາມ​ອົງ
ການ SafeKids, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ຮ່ວມສະໜັບສະໜູນລາງວັນ “ຜູ້ຊ່ວຍຍ່າງຂ້າມທາງທີ່
ຄົນມັກຂອງ ອາເມຣິກາ” ກັບບໍລິສັດ FedEx.

ນັກ​ຮຽນ​ມັດ​ທະ​ຍົມ​ຕົ້ນ 1 ໃນ 6 ຄົນ​ໃດ ແລະ ຮັກ​ຮຽນ​ມັດ​ທະ​ຍົມ​ປາຍ 1 ໃນ 4 ຄົນ​ໃດ
ຈະ “ຂາດສະມາທິ” ໃນເວລາທີ່ຍ່າງຢູ່, ແລະ ສິ່ງທີ່ອົງການ Safekids ໄດ້ອະທິບາຍ
ວ່າ “ການຍ່າງຂ້າຖະໜົນທີ່ບໍ່ປອດໄພ” ນັ້ນແມ່ນໄດ້ຖືກສຳຫຼວດໃນນັກຮຽນ 80 ເປີ
ເຊັນ, ອີງຕາມລາຍງານ “ອັນຕະລາຍທີ່ໜ້າຕົກໃຈໃນເຂດໂຮງຮຽນ” ປີ 2016.

ອ້າຍນອງ​ສາມ​ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ​ປີ​ກາຍນີ້ ທີ່​ເມືອງ ຝອດ ເວນ (Fort
Wayne), ລັດ ອິນເດຍນາ ຫຼັງຈາກຄົນຂັບລົດຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຕຳເອົາເຂົາເຈົ້າ ເວລາທີ່
ລາວຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ເລັ່ງຄວາມໄວໃກ້ໆລົດເມໂຮງຮຽນ ຕອນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າກຳລັງ
ລົງມານັ້ນ. ຝາແຝດອ້າຍນ້ອງ ອາຍຸ 6 ປີ, ທ້າວ ເອັກເຊເວຍ ແລະ ທ້າວ ເມສັນ ອິງເກິລ,
ແລະ ເອື້ອຍຂອງເຂົາເຈົ້າອາຍຸ 9 ປີ ນາງ ອາລິເວຍ ສຕາລໄດ້ເສຍຊີວິດ. ຄົນຂັບລົດ
ແມ່ນນາງ ອາລິສຊາ ເຊເຝີດ (Alyssa Shepherd), ເຊິ່ງລາວບໍ່ໄດ້ສາລະພາບຜິດ
ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ຂ້າຄົນດ້ວຍຄວາມບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ສາມກະທົງ ແລະ ລໍຖ້າດຳເນີນຄະດີ.

ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່​ນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 4 ຄັ້ງ​ຂອງ​ອາ​ທິດ​ນັ້ນ​ໃນ​ລັດ ມິ​ສ​ຊີ​ສ​ສິບ​ປີ,
ຟລໍຣິດາ ແລະ ເພັນຊິລເວເນຍ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດຕື່ມອີກ 2 ຄົນ
ແລະ ຫຼາຍຄົນບາດເຈັບ.

ໃນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ພຽງ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ວັນຫຼັງ​ຈາກ​ໄວ​ລຸ້ນ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຢູ່​ຫົວ​
ຈາກການຖືກລົດຕຳ ໂດຍຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບປ້າຍຢຸດທີ່ຍື່ນອອກມາຈາກລົດເມໂຮງຮຽນ, ອຳນາດນິຕິບັນຍັດລັດ ໂອກລາໂຮມາ ໄດ້ນຳສະເໜີກົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ
ເຊິ່ງຈະປັບໄໝຄົນຂັບລົດ ສຳລັບການຂັບລົດກາຍລົດເມໂຮງຮຽນທີ່ຢຸດຢູ່.

ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ທ່ານ ວູ​ລ​ຝອ​ດ ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ການ​ສັນ​ຈອກ​ຢູ່ນອກ​ໂຮງ​ຮຽນ​ມັດ​
ທະຍົມຕົ້ນ ແລະ ປາຍ ແອສແລນ ນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າມັນບໍ່ເຄີຍມີອຸດບັດຕິເຫດ.

ແລະ ສຳ​ລັບ​ສິ່ງ​ນັ້ນ, ພ້ອມ​ກັບ​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ຮຽນ ແລະ ພໍ່​ແມ່​ຜູ້
ປົກຄອງຍິ້ມ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນ ຫາສຸກນັ້ນ, ຊຸມຊົນດັ່ງກ່າວໄດ້ສະເໜີຊື່ລາວ
ໃຫ້ເປັນ ຍາມຊ່ວຍຂ້າມທາງທີ່ມັກຂອງ ອາເມຣິກາ” ໂດຍອົງການ Safekids ທົ່ວ
ໂລກ, ເປັນກຽດທີ່ມາພ້ອມກັບເງິນ 10,000 ໂດລາ ສຳລັບໂຮງຮຽນປະຈຳເຂດຂອງ
ລາວ ເພື່ອເປັນທຶນໃຫ້ໂຄງການຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນໃນອະນາຄົດ.

ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທ່ານ ວູ​ລ​ຝອດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ວ່າ ບົດ​ບາດ​ຂອງ
ລາວ ຈະບໍ່ຢູ່ໄປໄດ້ຕະຫຼອດ, ໃນຂະນະທີ່ເມືອງ ແອສແລນ ຢາກສ້າງວົງວຽນໃສ່ທາງ
ສີ່ແຍກນັ້ນ, ລາວຄິດວ່າ ມັນຈະມີຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພວກເດັກນ້ອຍໃຫ້
ຍ່າງຂ້າມຫົນທາງຢ່າງປອດໄພຢູ່ຕະຫຼອດ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ມັນ​ຈະ​ໝົດ​ໄປຫຼືບໍ່.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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