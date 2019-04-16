ບັນດາອົງການຊ່ອຍເຫຼືອສາກົນ ແລະ ກອງກຳລັງຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນແຂ່ງກັບເວລາ
ເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອພວກເຄາະຮ້າຍ ຈຳນວນຫຼາຍພັນຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາຍຸໄຊ
ໂຄລນ ອີແດນັ້ນ.
ພາຍຸໄຊໂຄລນຫົວນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ພັດເຂົ້າປະທະຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ເມື່ອວັນທີ 14 ມີນາ ຜ່ານມາພຸ້ນ ໄດ້ຍັງຜົນໃຫ້ມີຜູ້ຄົນເສຍຊີວິດ ເກືອບ 1 ພັນຄົນ ໃນປະເທດໂມຊຳບິກ ມາລາວີ ແລະຊິມບັບເວ ແລະອີກຈຳນວນນຶ່ງ ຍັງຫາຍສາບສູນຢູ່.
ນຶ່ງໃນຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ ໃນເມືອງທ່າເບຣາ ຕາມແຄມຝັ່ງທະເລໂມຊຳບິກ. ມີຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 150 ພັນຄົນ ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ຈາກ 3 ເຂດໃກ້ຄຽງກັບເມືອງທ່າເບຣາ ແລະໄດ້ພາກັນໄປອາໄສ ຢູ່ທີ່ສູນອົບພະຍົບຊົ່ວຄາວ ໃນຕົວເມືອງ.
ອົງການແພດໄຮ້ພົມແດນ ຫຼື Médecins Sans Frontières ໄດ້ກ່າວໃນວັນ ຈັນວານນີ້ ວ່າ ມີຫຼາຍພັນຄອບຄົວ ທີ່ຍັງພົບຄວາມຍຸ້ງຍາກ ໃນການຊອກຫາ ອາຫານການກິນ, ທີ່ພັກພາອາໄສ ແລະຂາດການປິ່ນປົວພະຍາບານ ແລະຍັງຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະມີບັນຫາເລື້ອງສຸນະພາບ ເຈັບປ່ວຍ ເຊັ່ນໂຣກອະຫິວາ ແລະໂຣກໄຂ້ຍຸງ.
“ຕອນທຳອິດ. ພວກເຮົາແມ່ນຮັກສາຜູ້ປ່ວຍປະມານ 200 ຄົນ ຕໍ່ວັນ ພຽງແຕ່ໜ່ວຍຮັກສາ ໂຣກອະຫິວາເທົ່ານັ້ນ,” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານ Quezia Monteiro ທ່ານໝໍຊ່ຽວຂານຂອງກຸ່ມແພດດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້. ມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ກຸ່ມທ່ານໝໍໄຮ້ພົມແດນ ແລະກະຊວງສາທາລະນະສຸກແມ່ນໄດ້ຮັກ ສາພະຍາບານ ພວກຄົນໄຂ້ທີ່ເປັນໂຣກອະຫິວານີ້ ຫຼາຍກວ່າ 3,400 ຄົນແລ້ວ ໃນຂົງເຂດທີ່ມີນ້ຳຖ້ວມນີ້.
ກຸ່ມທ່ານໝໍໄຮ້ພົມແດນ ໄດ້ໃຫ້ສະໜັບສະໜຸນດ້ານພະລາທິການແລະດ້ານເທັກ ນິກ ແລະ ວາງແຜນໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນການປຸກລະດົມຊັກຢາວັກຊີນຕ້ານໂຣກອະຫິວາໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ທີ່ເມືອງ ບູຊີ ພ້ອມກັບເມືອງ ດອນໂດ, ມາຟາມບິສຊີ, ມາຕົວ ແລະຕິກາ.
ອົງການທ່ານໝໍນາໆຊາດໄຮ້ພົມແດນ ຍັງໄດ້ຊ່ອຍເຫຼືອເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ ແຈກຢາຍມຸ້ງກັນຍຸງ, ສະບູ ແລະນ້ຳຢາຄລໍຣີນ ເພື່ອຕ້ານການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງໂຣກທີ່ເກີດຈາກນ້ຳນັ້ນ.
“ຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາສຸຂະນາໄມ ແມ່ນປະຕິເສດບໍ່ໄດ້, ແຕ່ວ່າ ເລື້ອງກຽດສັກສີ ນັ້ນ ແມ່ນກະແຈສຳຄັນ,” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າທ່ານ Joaquim Guinart ຜູ້ປະສານໂຄງການຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໃນເມືອງບູຊີ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ ແລະທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ອີກວ່າ “ໃນຫຼາຍໆມື້ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາແຈກຈ່າຍສະບູ ແລະນ້ຳຢາ ຄລໍຣີນແລ້ວ…ມີແມ່ຍິງຜູ້ນຶ່ງຂອບໃຈຂ້ອຍ, ໂດຍກ່າວວ່າ ລາວບໍ່ຊັກເສື້ອຜ້າມາໄດ້ 3 ອາທິດແລ້ວ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເກີດລົມພາຍຸມາ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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