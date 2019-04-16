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​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ພວມແຂ່ງ ​ກັບ​ເວລາ ເພື່ອ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ ພວກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ ຈາກ​ພາຍຸ​ໄຊ​ໂຄ​ລນ ອີ​ແດ

ເດັກ​ນ້ອຍ​ຜູ້ ແນມ​ເບິ່ງ​ການ​ລຳ​ລຽງ​ສົ່ງ​ສຳ​ພາ​ລະ ເຂົ້າ​ຂອງ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ ໃຫ້​ແກ່​ໝູ່​ບ້ານ​ທີ່​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ ທີ່​ໂບ​ພີ​ຣາ, ໂມ​ຊຳ​ບິກ, 6 ເມ​ສາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ສາ​ກົນ ແລະ ​ກອງ​ກຳ​ລັງ​ຂອງລັດ​ຖະ​ບານ ແມ່ນ​ແຂ່ງ​ກັບ​ເວລາ
ເພື່ອ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ພວກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ ຈຳ​ນວນ​ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ພາຍຸ​ໄຊ
​ໂຄ​ລນ ອີ​ແດ​ນັ້ນ.

ພາຍຸ​ໄຊ​ໂຄ​ລນຫົວ​ນີ້ ​ຊຶ່ງ​ໄດ້ພັດເຂົ້າ​ປະ​ທະ​ຂົງ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 14 ມີ​ນາ ຜ່ານ​ມາ​ພຸ້ນ ​ໄດ້ຍັງ​ຜົນ​ໃ​ຫ້ມີ​ຜູ້​ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ເກືອບ 1 ພັນ​ຄົນ ໃນປະ​ເທດ​ໂມ​ຊຳ​ບິກ ມາ​ລາ​ວີ ແລະ​ຊິມ​ບັບ​ເວ ແລະອີກ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ​ຍັງ​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ຢູ່.

ນຶ່ງ​ໃນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ສຸດ ໃນ​ເມືອງ​ທ່າເບ​ຣາ ຕາມແຄມຝັ່ງ​ທະ​ເລໂມ​ຊຳ​ບິກ. ມີ​ຜູ້​ຄົນ​ຫຼາຍກວ່າ 150 ພັນ​ຄົນ ​ບໍ່​ມີ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ ຈາກ​ 3 ເຂດ​ໃກ້​ຄຽງ​ກັບເມືອງ​ທ່າເບ​ຣາ ​ແລະ​ໄດ້​ພາ​ກັ​ນ​ໄປ​ອາ​ໄສ ຢູ່​ທີ່​ສູນ​ອົບ​ພະ​ຍົບຊົ່ວ​ຄາວ ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ.

ອົງ​ການ​ແພດໄຮ້​ພົມ​ແດນ ຫຼື Médecins Sans Frontières ໄ​ດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ ຈັນ​ວານ​ນີ້ ວ່າ ​ມີ​ຫຼາຍ​ພັນ​ຄອບ​ຄົວ ທີ່​ຍັງ​ພົບ​ຄວາມ​ຍຸ້ງຍາກ ໃນ​ການຊອກ​ຫາ ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ, ທີ່​ພັກ​ພາອ​າ​ໄສ ແລະ​ຂາດ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາ​ບານ ແລະ​ຍັງ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ເລື້ອງ​ສຸນະ​ພາບ ເຈັບປ່ວຍ ເຊັ່ນ​ໂຣກ​ອະ​ຫິ​ວາ ແລະ​ໂຣກ​ໄຂ້​ຍຸງ.

“ຕອນ​ທຳ​ອິດ. ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ຮັກ​ສາຜູ້​ປ່ວຍປະ​ມານ 200 ຄົນ ຕໍ່​ວັນ ພຽງ​ແຕ່​ໜ່ວຍ​ຮັກ​ສາ ໂຣກ​ອະ​ຫິ​ວາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ,” ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄຳ​ເວົ້າ ​ຂອງ​ທ່ານ Quezia Monteiro ທ່ານ​ໝໍ​ຊ່ຽວ​ຂານ​ຂອງກຸ່ມແພດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ທີ່ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້. ມາ​ຈົນ​ເຖິງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ກຸ່ມ​ທ່ານ​ໝໍ​ໄຮ້​ພົມ​ແດນ ແລະ​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກແມ່ນໄດ້​ຮັກ ​ສາ​ພະ​ຍາ​ບານ ພວກ​ຄົນ​ໄຂ້​ທີ່​ເປັນ​ໂຣກ​ອະ​ຫິ​ວາ​ນີ້ ຫຼາຍກວ່າ 3,400 ຄົນ​ແລ້ວ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ນີ້.

ພວກເຄາະຮ້າຍຈາກພະຍຸອີແດ ຮັບສຳພາລະ ເຂົ້າປາອາຫານ ໃນເມືອງ Chipinge, ຊິມບາບເວ, 24 ມີນາ 2019.
ພວກເຄາະຮ້າຍຈາກພະຍຸອີແດ ຮັບສຳພາລະ ເຂົ້າປາອາຫານ ໃນເມືອງ Chipinge, ຊິມບາບເວ, 24 ມີນາ 2019.

ກຸ່ມ​ທ່ານ​ໝໍ​ໄຮ້​ພົມ​ແດນ ໄດ້​ໃຫ້ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ດ້ານ​ພະ​ລາ​ທິ​ການ​ແລະດ້ານ​ເທັກ ນິກ ແລະ​ ​ວາງ​ແຜນໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ໃນ​ການປຸກ​ລະ​ດົມຊັກ​ຢາວັກ​ຊີນ​ຕ້ານ​ໂຣກ​ອະ​ຫິ​ວາໃນ​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກສອກ​ຫຼີກ ທີ່​ເມືອງ ບູ​ຊີ ພ້ອມ​ກັບ​ເມືອງ ດອນ​ໂດ, ມາ​ຟາມ​ບິ​ສຊີ, ມາ​ຕົວ ແລະ​ຕິ​ກາ.

ອົງ​ການ​ທ່ານ​ໝໍ​ນາໆ​ຊາດ​ໄຮ້​ພົມ​ແດນ ຍັງ​ໄດ້​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ໃນ​ເຂດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແຈກ​ຢາຍມຸ້ງ​ກັນ​ຍຸງ, ສະ​ບູ ແລະ​ນ້ຳ​ຢາ​ຄ​ລໍ​ຣີນ ເພື່ອ​ຕ້ານ​ການ​ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ຂອງ​ໂຣກ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ນ້ຳ​ນັ້ນ.

“ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ຮັກ​ສາ​ສຸ​ຂ​ະນາ​ໄມ ແມ່ນ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ບໍ່​ໄດ້, ແຕ່​ວ່າ ​ເລື້ອງ​ກຽດ​ສັກ​ສີ ນັ້ນ ແມ່ນ​ກະ​ແຈ​ສຳ​ຄັນ,” ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ທ່ານ Joaquim Guinart ຜູ້ປະ​ສານ​ໂຄງ​ການ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໃນ​ເມືອງບູ​ຊີ ​ທີ່ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້ ແລະ​ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ອີກວ່າ “ໃນ​ຫຼາຍໆ​ມື້ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ແຈກ​ຈ່າຍສະ​ບູ ແລະ​ນ້ຳ​ຢາ​ ຄ​ລໍ​ຣີນແລ້ວ…ມີ​ແ​ມ່​ຍິງ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ຂອບ​ໃຈ​ຂ້ອຍ, ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ລາວ​ບໍ່​ຊັກ​ເສື້ອ​ຜ້າ​ມາ​ໄດ້ 3 ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ ນັບ​ຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເກີດລົມ​ພາ​ຍຸ​ມາ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ນາງ Ester Thoma ຄົວກິນ ໃນບ້ານທີ່ຖືກຫັກພັງເສຍຫາຍຂອງລາວ ຫຼັງຈາກທີ່ພະຍຸອີແດ ໄດ້ປະທະຂົງເຂດແລ້ວ ໃນບ້ານ Cheia, ທີ່ໝາຍຄວາມວ່າ “ນ້ຳຖ້ວມໃນປອກຕຸຍການ” ໃນເມືອງເບຣາ, ໂມຊຳບິກ, 01 ເມສາ 2019.
ນາງ Ester Thoma ຄົວກິນ ໃນບ້ານທີ່ຖືກຫັກພັງເສຍຫາຍຂອງລາວ ຫຼັງຈາກທີ່ພະຍຸອີແດ ໄດ້ປະທະຂົງເຂດແລ້ວ ໃນບ້ານ Cheia, ທີ່ໝາຍຄວາມວ່າ “ນ້ຳຖ້ວມໃນປອກຕຸຍການ” ໃນເມືອງເບຣາ, ໂມຊຳບິກ, 01 ເມສາ 2019.

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