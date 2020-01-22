ຫຼັງຈາກໃຊ້ເວລາອະພິປາຍກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນຶ່ງວັນ ກ່ຽວກັບ ກົດລະບຽບຕ່າງໆສຳລັບການດຳເນີນຄະດີຟ້ອງຮ້ອງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ນັ້ນ, ສະພາສູງ ສະຫະລັດ ຈະປະຊຸມກັນເພື່ອຟັງການໂຕ້ຖຽງວັນທຳອິດ ຈາກກຸ່ມຂອງສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ທີ່ສ້າງຄະດີຂຶ້ນມາເພື່ອປົດທ່ານ ທຣຳ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ກ່ອນສອງໂມງເຊົ້າມື້ນີ້ ຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາ ແຄັບປິຕອລ ຮິລ, ສະມາຊິກສະພາສູງໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຕາມຖັນແຖວຂອງພັກ 53 ຕໍ່ 47ຄະແນນ ເພື່ອຮັບຮອງກົດລະບຽບຕ່າງໆ ທີ່ຖືກສະເໜີໂດຍຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍທ່ານ ມິດຈ໌ ແມັກຄອນແນລ.
ຫຼັງຈາກການລົງຄະແນນສຽງແລ້ວ ກໍໄດ້ມີການອະພິປາຍກັນຫຼາຍຄັ້ງ ກ່ຽວກັບ ການແກ້ໄຂກົດລະບຽບທີ່ຖືກສະເໜີໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ສຽງສ່ວນນ້ອຍ ກ່ຽວກັບວ່າຈະອອກໝາຍຮຽກເອົາເອກະສານ ແລະ ການໃຫ້ປາກຄຳໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂໍໃຫ້ປາກົດຕົວຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການສະພາຕ່ຳໃນລະຫວ່າງການສືບສວນຟ້ອງຮ້ອງ ເຊິ່ງຖືກກີດກັ້ນໂດຍສິດພິເສດຂອງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ຄະນະລັດຖະບານ.
ພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ໃຊ້ສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອປະຕິເສດການແກ້ໄຂແຕ່ລະອັນ, ຍົກເວັ້ນອັນນຶ່ງລຸນຫຼັງການບໍ່ເຫັນພ້ອມແບບດຽວກັນ 53 ຕໍ່ 47 ລະຫວ່າງສອງພັກການເມືອງໃນສະພານັ້ນ. ຂໍ້ສະເໜີການແກ້ໄຂສະບັບດຽວນັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງ 52 ຕໍ່ 48 ຄະແນນ.
ການຂັດແຍ້ງຂອງພັກການເມືອງນັ້ນ ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນໃນຜົນທີ່ຈະອອກມາໃນທີ່ສຸດຂອງການດຳເນີນຄະດີ, ເພາະວ່າ ບໍ່ວ່າຈະມີຫຼັກຖານ ແລະ ກົດລະບຽບ ກ່ຽວກັບ ພິຍານກໍຕາມ, ການຕັດສິນວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ມີຄວາມຜິດ ແລະ ປົດທ່ານອອກຈາກຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນຕ້ອງການຄະແນນສຽງສອງສ່ວນສາມ ແລະ ມັນກໍບໍ່ມີສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນຄົນໃດ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານແຜນການວ່າຈະລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານທ່ານ.
ທ່ານ ທຣຳ, ຜູ້ທີ່ກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເສດຖະກິດໂລກໃນປະເທດ ສວິດເຊີແລນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ກຸ່ມທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານແມ່ນ “ກຳລັງເຮັດວຽກໄດ້ດີຫຼາຍ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີຄະດີຄວາມທີ່ດີຫຼາຍ.”
ມັນຈະມີຫຼາຍຢ່າງເກີດຂຶ້ນກ່ອນການລົງຄະແນນຄັ້ງສຽງຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງສະພາສູງ, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຜູ້ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນໄອຍະການຈະສະເໜີຄະດີທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກກຸ່ມຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເພື່ອຮັບຮອງມາດຕາການຟ້ອງຮ້ອງທ່ານ ທຣຳ ສອງສະບັບ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດອຳນາດ ດ້ວຍການຂໍໃຫ້ລັດຖະບານຕ່າງປະເທດໄຂການສືບສວນສອບສວນ ທີ່ຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດທາງການເມືອງໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະ ການຂັດຂວາງຂະບວນການສືບສວນສອບສວນຂອງສະພາຕ່ຳ ກ່ຽວກັບ ການກະທຳຂອງທ່ານ.