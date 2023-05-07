ຜູ້ປະທ້ວງຊາວ ອັຟການິສຖານ ປະທ້ວງໃນລະຫວ່າງມີກອງປະຊຸມຂອງ ສປຊ ໃນນະຄອນຫຼວງ ໂດຮາ ປະເທດ ກາຕ້າ

ຜູ້ປະທ້ວງຊາວ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ພາກັນອອກມາຖະໜົນ ຂອງນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ໃນອາທິດນີ້, ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນປະຕິເສດການຮັບຮູ້ກຸ່ມຕາລີບານ. ການປະທ້ວງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ມີກອງປະຊຸມທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂດຮາ ປະເທດ ກາຕ້າ ຊອກຫາວິທີທີ່ຈະພົວພັນກັບກຸ່ມຕາລີບານ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ຈາລາລ ເມຍຊາດ ມີລາຍງານ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຜູ້ປະທ້ວງຊາວ ອັຟການິສຖານ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຫ້ອງການຂອງອົງການ UNESCO ໃນນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງປະຊາຄົມສາກົນ ໃຫ້ປະຕິເສດການຮັບຮູ້ກຸ່ມຕາລີບານເປັນລັດຖະບານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ອັຟການິສຖານ.
ກອງປະຊຸມປິດລັບຂອງບັນດາທູດພິເສດຈາກຫຼາຍປະເທດ, ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດສອງວັນໃນອາທິດນີ້ຢູ່ປະເທດ ກາຕ້າ ເພື່ອ “ບັນລຸຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ” ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ຈະພົວພັນກັບກຸ່ມອິສລາມທີ່ກຳລັງປົກຄອງປະເທດນັ້ນ.
ຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍຄົນໄດ້ຫຼົບໜີອອກຈາກ ອັຟການິສຖານ ຫຼັງຈາກການກັບຄືນມາຂອງກຸ່ມຕາລີບານ. ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັນຍາຂອງພວກເຂົາ.
ທ້າວ ຊາຮິດ ອາລມາສ, ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນໄດ້ມີການຕັດສິນໃຈກ່ອນໜ້ານີ້ໃນນະຄອນຫຼວງ ໂດຮາ ວ່າກຸ່ມຕາລີບານ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ແມ່ຍິງເຮັດວຽກ ແລະ ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ. ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ມັນແມ່ນສອງປີແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ກັບມາ, ແຕ່ພວກເດັກຍິງແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດເຂົ້າໂຮງຮຽນເທື່ອ.”
ພາຍໃຕ້ກຸ່ມຕາລີບານ, ແມ່ຍິງໃນອັຟການິສຖານ ແມ່ນຖືກຫ້າມຈາກການສຶກສາ, ເຮັດວຽກ ແລະ ການເດີນທາງໄລຍະໄກຄົນດຽວ. ເຂົາເຈົ້າຖືກຫ້າມຈາກການໄປອອກກຳລັງກາຍຢູ່ໂຮງຈິມ ແລະ ສວນສາທາລະນະ.
ແມ່ຍິງ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ທຳການປະທ້ວງຕໍ່ມາດຕະການກົດຂີ່ຂອງກຸ່ມຕາລີບານຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ ນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ກັບມາກຳອຳນາດໃນປີ 2021.
ນາງ ຊາມີນາ ຣາໄຊ ກ່າວວ່າ “ໃນຄວາມຄິດຂອງຂ້ອຍ, ການເຈລະຈາໃດໆກັບຄົນພວກນີ້ແມ່ນຄວາມຜິດພາດ.”
ພວກຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ຮຽກຮ້ອງປະຊາຄົມສາກົນໃຫ້ກົດດັນກຸ່ມຕາລີບານປະຕິບັດຕາມຄຳສັນຍາຂອງພວກເຂົາ, ລວມທັງເຄົາລົບສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຕັ້ງລັດຖະບານກວມລວມ.
ທ້າວ ຣາຊາ ຈາຟາຣີ ຜູ້ປະທ້ວງກ່າວວ່າ “ຖ້າລັດຖະບານໃດຈະຖືກຮັບຮູ້, ມັນຄວນຖືກເຮັດຂຶ້ນໂດຍທຸກພາກສ່ວນຂອງປະຊາກອນ ອັຟການິສຖານ, ໂດຍສະເພາະຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ ອັຟການິສຖານ.”
ຍັງບໍ່ມີປະເທດໃດຮັບຮູ້ກຸ່ມຕາລີບານເປັນລັດຖະບານຂອງ ອັຟການິສຖານ ເທື່ອ, ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມມັນກໍມີນັກການທູດ ທີ່ຖືກຍອມຮັບເຮັດວຽກໃນ 4 ປະເທດຄື: ຈີນ, ຣັດເຊຍ, ປາກິສຖານ ແລະ ເທີກເມນິສຖານ.
Afghan protesters in front of UNESCO’s office in Paris are asking the international community to refuse to recognize the Taliban as the legitimate government of Afghanistan.
This, as the United Nations convened a two-day, closed-door conference this week in Qatar of special envoys from various countries to “reach points of commonality” on how to engage with the ruling Islamist group.
Many of the protesters fled Afghanistan after the Taliban’s return. They say the group has not fulfilled its promises.
“It was decided previously in Doha that the Taliban would allow women to work and attend school and university. It did not happen. It has been two years since the Taliban’s return, but girls still can’t attend school.”
Under the Taliban, women in Afghanistan are banned from education, work and solo long-distance travel. They are barred from going to gyms and public parks.
Afghan women have been protesting the Taliban’s oppressive measures against them since the group’s return to power in 2021.
“In my opinion, any negotiation with these people is a mistake.”
Demonstrators are demanding the international community pressure the Taliban to uphold their promises, including respecting women’s rights and forming an inclusive government.
“If any government is going to be recognized, it should be made up of all the segments of the Afghan population, particularly youth, women and Afghanistan’s different ethnic groups.”
No country has yet recognized the Taliban as the government of Afghanistan, even though there are accredited Taliban diplomats working with four countries: China, Russia, Pakistan and Turkmenistan.