ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໂກດ​ເຄືອງ​ພາ​ກັນ​ໄປ​ໂຮມ​ຊຸມນຸມຢູ່​ໃນ​ແຂວ​ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດມື້ນີ້ ເພື່ອ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່ ການ​ສັງ​ຫານ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນຢ່າງ​ໜ້ອຍ 7 ຄົນ ຢູ່​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດບັ້ນ​ນຶ່ງ​ຂອງກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງທີ່​ພາ​ກັນຫາມເອົ​າ​ສົບຂອງ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ເຄາະ​ຮ້າຍເວົ້າ​ວ່າ ແມ່​ຍິງ 3 ຄົນ ແລະ​ເດັກ​ນ້ອຍ 3 ຄົນ​ ທີ່​ມາ​ຈາກ​ຄອບ​ຄົວ​ດຽວ​ກັນ ​ແມ່ນນອນ​ຢູ່​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍຢູ່​ໃນ​ເຫດ​ການ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ ທີ່​ເກີ​ດ​ຂຶ້ນ​ກາງ​ຄືນວານນີ້ ຢູ່ ໃນ​ແຂວງ​ບາ​ລ​ຄ໌ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ຢູ່​ລຸ່ມນີ້

Angry residents Sunday rallied in a northern province of Afghanistan to protest the killing of at least seven civilians in an Afghan air force airstrike.



Protesters, carrying bodies of the victims, said three women and three children belonging to the same family were among those killed in the deadly overnight incident in Balkh.