ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຄວາມໂກດເຄືອງພາກັນໄປໂຮມຊຸມນຸມຢູ່ໃນແຂວງນຶ່ງໃນພາກເໜືອຂອງອັຟການິສຖານໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ ການສັງຫານຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນຢ່າງໜ້ອຍ 7 ຄົນ ຢູ່ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດບັ້ນນຶ່ງຂອງກອງທັບອາກາດອັຟການິສຖານ.
ພວກປະທ້ວງທີ່ພາກັນຫາມເອົາສົບຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍເວົ້າວ່າ ແມ່ຍິງ 3 ຄົນ ແລະເດັກນ້ອຍ 3 ຄົນ ທີ່ມາຈາກຄອບຄົວດຽວກັນ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ໃນເຫດການອັນຕະລາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກາງຄືນວານນີ້ ຢູ່ ໃນແຂວງບາລຄ໌ນັ້ນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້
Angry residents Sunday rallied in a northern province of Afghanistan to protest the killing of at least seven civilians in an Afghan air force airstrike.
Protesters, carrying bodies of the victims, said three women and three children belonging to the same family were among those killed in the deadly overnight incident in Balkh.