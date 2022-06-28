ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ ບັນຫາຂັດແຍ້ງກັນກ່ຽວກັບສິດທິ ໃນການເອົາລູກອອກໄດ້ເປັນແຮງງບັນດານໃຈໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຊາວອາເມຣິກັນຈາກທັງສອງພັກໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ. ການຕັດສິນໃຈຂອງສານສູງສຸດ ຂອງສະຫະລັດໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ໃນເລື້ອງຍົກເລີກຄຳຕັດສິນຂອງສານໃນປີ 1973 ທີ່ຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍິງມີສິດຕາມລັດຖະທຳມະນູນໃນການເອົາລູກອອກ ທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຈະແຈ້ງຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝຂອງລັດຖະສະພາທີ່ກຳລັງ ຈະມາເຖິງນີ້ ເມື່ອພັກເດໂມແຄຣັດພະຍາຍາມຈະຍຶດການຄວບຄຸມໃນສະພາຕ່ຳ ແລະສະ ພາສູງສະຫະລັດ ທີ່ມີຈຳນວນບ່ອນນັ່ງສູສີກັນນັ້ນໄວ້.
ຕາມປະເພນີແລ້ວ ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝບໍ່ໄດ້ຜັກດັນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໄປ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງໃນຈໍານວນຫລາຍເທົ່າກັນກັບການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ. ແຕ່ການຢັ່ງຫາງສຽງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຕ່າວປີ້ນກົດໝາຍ ທີ່ມີມາໄດ້ເກືອບ 50 ປີແລ້ວນັ້ນ ສາມາດຊຸກຍູ້ຈິດໃຈໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢາກອອກໄປປ່ອນບັດ.
ການຢັ່ງຫາງສຽງໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາຈາກເຄືອຂ່າຍຂອງອົງການຂ່າວ CBS ຂອງອາເມຣິກາພົບວ່າ 40 ເປີເຊັນ ຂອງບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຄົງຈະໄປປ່ອນບັດ ຖ້າມີການຕ່າວປີ້ນກົດໝາຍໂຣ ສູ້ກັບເວດ (Roe v. Wade). 48 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ປ່ອນບັດສັງກັດ ພັກເດໂມແຄຣັດກ່າວຢູ່ໃນການລົງຢັ່ງຫາງສຽງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເມມອນເມົາທ໌ (May Monmouth) ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຈະໃຫ້ຄະແນນສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍອີງໃສ່ທ່າທີຂອງຜູ້ສະໝັກກ່ຽວກັບສິດທິການແທ້ງລູກ.
ໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫລັງຈາກມີຄຳຕັດສິນດັ່ງກ່າວຂອງສານ ທີ່ສົ່ງບັນຫາການເອົາລູກອອກແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍກັບຄືນໄປຫາລະດັບລັດເປັນຜູ້ຕັດສິນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາຈາກພັກເດໂມແຄຣັດກໍກ່າວເຕືອນວ່າ ນີ້ເປັນພຽງການເລີ້ມຕົ້ນຂອງການຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິໃນການສືບພັນ.
"ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຟື້ນຟູການປົກປ້ອງໂຣ (Roe) ໃຫ້ເປັນກົດຫມາຍຂອງແຜ່ນດິນ. ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເລືອກເຈົ້າຫນ້າທີ່ທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນ. ໃນລະດູໃບໄມ້ລົ່ນປີນີ້, ກົດໝາຍໂຣ (Roe) ແມ່ນຢູ່ໃນບັດລົງຄະແນນສຽງ. ເສລີພາບສ່ວນບຸກຄົນແມ່ນຢູ່ໃນບັດລົງຄະແນນສຽງ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວໃນວັນສຸກຜ່ານມາ.
ການຢັ່ງຫາງສຽງໂດຍບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ Politico/Morning Consult ດຳເນີນ ໄປພາຍຫຼັງການປະກາດໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ໄດ້ພົບວ່າ 40 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ບໍ່ເຫັນດີຢ່າງແຮງຕໍ່ການຕັດສິນໃຈທີ່ຍົກເລີກກົດໝາຍທີ່ໃຫ້ສິດໃນການເອົາລູກອອກ ຫລື Roe ສູ້ກັບ Wade ແລະປ່ອຍໃຫ້ກົດໝາຍໃນການເອົາລູກອອກເປັນການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຕ່າງໆ.
ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຖືກເລືອກ, ບາງສ່ວນກໍເປັນຍ້ອນຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ທີ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນ ສັນຍາວ່າ ຈະແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ ທີ່ຄັດຄ້ານສິດທິໃນການເອົາລູກອອກ. ໃນການໂຕ້ວາທີປີ 2016 ກັບຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງລົງແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາ ທິບໍດີຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ, ທ່ານນາງຮີວລາຣີ ຄລິງຕັນນັ້ນ ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນການມີຊີວິດ ໄປກຳຕຳແໜ່ງໃນສານ - ມັນຈະກັບຄືນໄປຫາລັດຕ່າງໆ ໃຫ້ເປັນຜູ້ຕັດສິນ."
ໃນທີ່ສຸດ ທ່ານກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ພິພາກສາລະດັບສູງຂອງສານສູງສຸດສາມຄົນ - ຄືທ່ານນີວ ກໍຊັສ (Neil Gorsuch), ທ່ານເບຣດ ຄາວານໍ (Brett Kavanaugh) ແລະທ່ານນາງເອມີ ໂຄນີ ບາແຣັດ (Amy Coney Barrett). ທັງສາມທ່ານບອກສະມາຊິກສະພາຢູ່ໃນການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການເພື່ອຮັບຮອງເອົາພວກເພິ່ນວ່າກົດໝາຍໂຣ ສູ້ກັບເວດ (Roe v. Wade) ແມ່ນກົດຫມາຍຂອງ ແຜ່ນດິນ. ທັງສາມຄົນໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາແລະໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຍົກເລີກກົດຫມາຍດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ກາຍມາເປັນຄະແນນສຽງສໍາຄັນໃນການຕັດສິນເລື້ອງດັ່ງກ່າວ.