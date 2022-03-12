ນາງເຣບເບກາ ມູນິສ (Rebeca Muñiz) ຢາກເປັນນັກວິສະວະກອນຕັ້ງແຕ່ ຕອນນາງຍັງນ້ອຍ. ແຕ່ນາງກໍບໍ່ໄດ້ເຫັນວ່າຕົນເອງໄດ້ອາຊີບໃນຂະແໜງອຸດ ສາຫະກໍາດ້ານເທັກໂນໂລຈີເລີຍ.
ນາງເຣບເບກາ ມູນິສ (Rebeca Muñiz) ນັກສຶກສາຢູ່ວິທະຍາຄານອາດາເວົ້າວ່າ:
"ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ຂ້ອຍແມ່ນຖືກຫ້ອມລ້ອມໄປດ້ວຍພວກຜູ້ຊາຍຜິວຂາວ, ແລະ ຂ້ອຍກໍຮູ້ສຶກບໍ່ຄ່ອຍສະບາຍໃຈແທ້ໆ."
ໃນປັດຈຸບັນນາງມູນີສ (Muñiz) ທີ່ເຮັດວຽກໃນດ້ານການສື່ສານ, ເປັນນັກສຶກ ສາຢູ່ທີ່ວິທະຍາຄານດ້ານພັດທະນາຊັອຟແວອາດາ ຫລື Ada Developers Academy, ຊຶ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ໃນນະຄອນຊີແອໂທລ, ລັດວໍຊິງຕັນ. ມັນໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມແກ່ແມ່ຍິງທີ່ມາຈາກກຸ່ມທີ່ບໍ່ມີຄົນໃດເຮັດຢູ່ໃນດ້ານເທັກໂນໂລຈີ. ໃນຫົກເດືອນ, ນັກສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກສອນວິທີການ ເປັນນັກພັດທະນາຊອບແວ, ຊຶ່ງຕິດຕາມມາດ້ວຍການຝຶກງານ.
ທ່ານນາງລໍເຣນ ຊາໂຕ (Lauren Sato), ຫົວຫນ້າວິທະຍາຄານກ່າວວ່າ ອົງການຂອງທ່ານນາງມີວິໄສທັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງວ່າ ຄວາມສໍາເລັດນັ້ນຫມາຍ ຄວາມຄືແນວໃດ.
ທ່ານນາງຊາໂຕ, ຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ ຫລື CEO ຂອງວິທະຍາຄານອາດາກ່າວວ່າ:
"ພວກເຮົາສາມາດສ້າງໃຫ້ມີຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ແມ່ຍິງຈຳນວນນຶ່ງ ແລະຕໍ່ຄົນຫລາກຫລາຍເພດ ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນອຸດສາຫະກໍານີ້ ໃນແຕ່ລະປີ."
ໃນທົ່ວໂລກ, ໂຄງການການຝຶກອົບຮົມແບບເລັ່ງລັດ ຫລື ບູດແຄມ (bootcamp) ໄດ້ເລີ້ມມີຂຶ້ນ ໂດຍໃຫ້ຄວາມຫວັງຢ່າງຫລວງຫລາຍວ່າ ຜູ້ທີ່ມີ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຢາກບຸກເຂົ້າໄປໃນອຸດສາຫະກໍາເທັກໂນໂລຈີ ໄດ້ມີທັກສະທີ່ຕະຫລາດຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ບາງໂຄງການໄດ້ຮັບຜົນທັງດີ ແລະບໍ່ດີ ຊຶ່ງໃຫ້ຄວາມຫວັງວ່າຈະມີໂອກາດໄດ້ວຽກເຮັດງານທຳຫລາຍເກີນໄປ ແລະເກັບ ຄ່າທຳນຽມສູງ.
ແຕ່ຢູ່ທີ່ວິທະຍາຄານອາດານີ້ບໍ່ໄດ້ເກັບຄ່າຮຽນ, ການດູແລເດັກນ້ອຍກໍມີໄວ້ສະ ຫນອງ ໃຫ້ຢູ່ກັບສະຖານທີ່ນັ້ນໂລດ. ແຕ່ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນແມ່ນຕໍ່າ, ແລະອາດຈະປະສົບກັບສິ່ງທ້າທາຍ.
ນາງເຣບເບກາ ມູນິສ (Rebeca Muñiz), ນັກສຶກສາໃນວິທະຍາຄານອາດາກ່າວອີກວ່າ:
“ເວົ້າແທ້ໆເດີ້ ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ຮ້ອງໄຫ້. …ມີຊ່ວງເວລາທີ່ເຈົ້າໄປປະເຊີນກັບຄວາມ ຜິດພາດ ທີ່ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ.”
ການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນເຫລົ່ານີ້ແມ່ນເຕັມເວລາ, ແລະຄົນແມ່ນມາຈາກຄອບຄົວທີ່ຕ້ອງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ໄດ້ເຮັດຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງພ້ອມກັນ. ນາງອາລີ ໄອແບຣຣາ (Alie Ibarra) ເຄີຍເປັນຄູສອນສັງຄົມສາດ.
ນາງໄອແບຣຣາ, ນັກສຶກສາທີ່ວິທະຍາຄານອາດາກ່າວວ່າ:
"ຄວາມຢ້ານກົວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຂ້ອຍກໍຄືຄວາມລົ້ມແຫລວ. ຂ້ອຍຄິດວ່ານີ້ ແມ່ນຄວາມສ່ຽງອັນ ໃຫຍ່ຫຼວງ ທີ່ຂ້ອຍມີໃນການຫາອາຊີບຫລັກ.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ມັນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາໃນປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ, ວິທະຍາຄານອາດາ ມີນັກສຶກສາຫຼາຍກ່ວາ 300 ຄົນ ທີ່ຮຽນຈົບ - 94 ເປີເຊັນ ແມ່ນໄດ້ວຽກ ງານທໍາໃນຂະແໜງເທັກໂນໂລຈີ, ອີງຕາມອົງການນີ້.
ແຕ່ສໍາລັບນັກສຶກສາຫຼາຍຄົນແລ້ວ, ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນການໄດ້ວຽກເຮັດ ງານທໍາ, ແຕ່ມັນເປັນການປ່ຽນແປງອຸດສາຫະກໍາດ້ານເທັກໂນໂລຈີອີກດ້ວຍ ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຫັ້ນແລ້ວ.
ນາງມູນີສກ່າວອີກວ່າ: "ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ຂ້ອຍ ທີ່ເປັນແມ່ຍິງຄົນດຽວທີ່ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີຜິວຂາວນັ່ງຢູ່ໂຕະຫັ້ນ."
ການຝຶກອົບຮົມແບບເລັ່ງລັດ ຫລື bootcamp, ຊຶ່ງກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວອອກໄປໃນທົ່ວປະເທດນັ້ນ ໄດ້ມອງເບິ່ງນັກຮຽນວ່າ ນັກສຶກສາທີ່ຈົບໄປແຕ່ລະຄົນວ່າ ອາດຈະເປັນຕົວກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໄດ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້:
The technology industry has long employed mostly men in technical roles. But a nonprofit group in Seattle, Washington is trying to change that. VOA’s Natasha Mozgovaya reports.
Rebeca Muñiz wanted to be an engineer when she was younger. But she didn’t see herself as having a career in the tech industry.
Rebeca Muñiz, Ada Academy Student:
“I was mostly around white men, and I didn't really feel comfortable.”
Now Muñiz, who worked in communications, is a student at Ada Developers Academy, a Seattle not-for-profit organization. It trains women from groups underrepresented in tech. In six months, these students are taught how to be software developers, followed by an internship.
Academy head Lauren Sato says the organization has a big vision for what success means.
Lauren Sato, Ada Academy CEO: “We're able to have a significant impact on the number of women and gender diverse folks entering the industry each year.”
Around the world, bootcamp-style training programs have taken off, promising those eager to break into the tech industry marketable skills fast. Some of the programs have had mixed results, overpromising job opportunities and charging high fees.
But at Ada, tuition is free, childcare is provided on site. But the admission rate is low, and the experience can be challenging.
Rebeca Muñiz, Ada Academy Student:
“I honestly just kind of cried a lot. … There are moments where you come across an error that you have no idea what to do.”
The classes are full time, and many are juggling families. Alie Ibarra used to be a social studies teacher.
Alie Ibarra, Ada Academy Student:
“My biggest fear is failure. I think this is a big risk that I'm taking in pivoting careers.”
Since it was founded in 2013, Ada has had more than 300 graduates — 94% found a job in tech, the organization says.
But for many of the students, it’s not just about landing a job but changing the technology industry once they are inside.
Rebeca Muñiz, Ada Academy Student: “Making sure that I'm not the only woman of color at the table.”
The bootcamp, which is expanding nationally, looks to each graduate as a possible catalyst of change.
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