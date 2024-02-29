ຊຸດທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດມູນຄ່າ 95 ຕື້ໂດລາທີ່ຖືກອະນຸມັດໂດຍສະພາສູງ ສະຫະລັດ ເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້ແມ່ນຍັງຄ້າງຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຢູ່ນີ້, ເຊິ່ງຈະເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ການນຳສົ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ 60 ຕື້ໂດລາໄປໃຫ້ ຢູເຄຣນ ເພື່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າເອົາຊະນະ ຣັດເຊຍ. ບັນດາຜູ້ນຳລັດຖະສະພາໄດ້ພົບກັບປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບທາງຕັນດັ່ງກ່າວ.
ໃນຂະນະທີ່ຊາວ ຢູເຄຣນ ຝັງສົບປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບສອງປີຂອງການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ ນັ້ນ,
ຄຳເຕືອນຈາກປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ເຖິງບັນດາສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ກໍແມ່ນວ່າ “ຜົນຕິດຕາມມາຂອງການບໍ່ດຳເນີນການຫຍັງທຸກວັນ ໃນຢູເຄຣນ ແມ່ນເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ.”
ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ໄມຄ໌ ຈອນສັນ ກ່າວວ່າທ່ານຈະບໍ່ນຳເອົາຊຸດທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດ 95 ຕື້ໂດລາມາ, ເຊິ່ງລວມມີການຊ່ວຍເຫຼືອ 14 ຕື້ໂດລາສຳລັບ ອິສຣາແອລ ແລະ 4.8 ຕື້ໂດລາສຳລັບບັນດາຄູ່ພາຄີໃນ ອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ລວມທັງ ໄຕ້ຫວັນ, ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການຮຸກຮານຂອງ ຈີນ, ຈົນກວ່າສະຖານະການຢູ່ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ເມັກຊິໂກ ຈະມີຄວາມປອດໄພ.
ທ່ານ ໄມຄ໌ ຈອນສັນ, ປະທານສະພາຕ່ຳກ່າວວ່າ “ບູລິມະສິດທຳອິດຂອງປະເທດແມ່ນເຂດຊາຍແດນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ມັນປອດໄພ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນສາມາດໃຊ້ສິດບໍລິຫານຂອງປະທານາທິບໍດີ ດຽວນີ້ ໃນມື້ນີ້ເພື່ອປ່ຽນມັນ.”
ຂໍ້ຕົກລົງໂດຍສອງພັກການເມືອງເພື່ອທຳການປ່ຽນແປງຕໍ່ກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ສະຫະລັດ ສຳລັບການແລກປ່ຽນກັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູເຄຣນ ໄດ້ພັງລົງຫຼັງຈາກການເຈລະຈາກັນມາໄດ້ສອງເດືອນ ຍ້ອນການຄັດຄ້ານຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ. ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງ ທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ທ່ານ ຈອນສັນ ໂດຍກົງ ເພື່ອພິຈາລະນາເຖິງບົດບາດຂອງທ່ານ ໃນປະຫວັດສາດ.
ທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ ກ່າວວ່າ “ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມ ທີ່ເປັນເລື່ອງການເມືອງ, ເຈົ້າຈະເສຍໃຈ ກ່ຽວກັບມັນ.”
ແຕ່ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນຫຼາຍຄົນບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະລັດ ແກ່ຢູເຄຣນ ຮອບໃໝ່ ຈະມີຜົນກະທົບ.
ທ່ານ ຣອນ ຈອນສັນ, ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ກ່າວວ່າ “ຄວາມເປັນຈິງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງປະເຊີນ ກໍແມ່ນວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ຈະບໍ່ຜ່າຍແພ້ໃນສົງຄາມນີ້.”
ພັກເດໂມແຄຣັດ ແມ່ນມີທາງເລືອກໃນການໃຊ້ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນເພື່ອຫຼີກລ່ຽງພັກຣີພັບບລີກັນ, ດ້ວຍການນຳເອົາຮ່າງກົດໝາຍການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດມາລົງຄະແນນສຽງໃນສະພາຕ່ຳໂດຍກົງ. ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ເຈມີ ແຣສກິນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ແຜນການນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເພື່ອໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ.
ທ່ານ ເຈມີ ແຣສກິນ ກ່າວວ່າ “ຄຳຮ້ອງຂໍປົດຮ່າງກົດໝາຍອອກ ຈະມີລາຍເຊັນຂອງບັນດາສະມາຊິກຂອງສະພາຕ່ຳໂດຍສ່ວນຫຼາຍທີ່ເວົ້າວ່າ ເອົາຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ອອກມາຈາກຄະນະກຳມະການ, ເອົາມັນຂຶ້ນມາຜ່ານກອງປະຊຸມ, ແລະ ມາລົງຄະແນນສຽງໂດຍກົງ.”
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳໄດ້ກັບຄືນມາປະຊຸມກັນໃນວັນພຸດວານນີ້ ແຕ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກໃນທັນທີ ກ່ຽວກັບເງິນທຶນສຳລັບລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ທີ່ຈະກາຍຂີດເສັ້ນຕາຍ ໃນວັນທີ 1 ຫາ 8 ມີນານີ້.
As Ukrainians bury their dead and mark the second anniversary of the Russian invasion…
…A warning from the president of the United States to U.S. lawmakers….
“The consequences of inaction every day in Ukraine are dire.”
Speaker of the House Mike Johnson saying he will not bring the $95 billion foreign aid package – which also includes $14 billion in aid for Israel and $4.8 billion for Indo-Pacific partners, including Taiwan, to combat Chinese aggression – until the situation at the U.S.-Mexico border is secured.
“The first priority of the country is our border and making sure it's secure. I believe the president can take executive authority right now today [to?] change that.”
A bi-partisan agreement to make changes to U.S. immigration law in return for aid to Ukraine fell apart after months of negotiation due to Republican objections. Senate Majority Leader Chuck Schumer said he called directly on Johnson to consider his role in history.
“If you don't do the right thing — whatever the immediate politics are — you will regret it.”
But many Congressional Republicans doubt that a new round of U.S. aid to Ukraine will have an impact.
“The reality we have to face is that [Russian President] Vladimir Putin will not lose this war.”
Democrats do have the option of using a procedural maneuver to bypass Republicans, directly bringing the foreign aid bill up for a vote on the House floor. Democratic Representative Jamie Raskin tells VOA that maneuver has the support to succeed.
“The discharge petition would have the signatures of a majority of members of Congress saying, 'Get this bill out of committee, put it on the floor, and let's have an up or down vote.'
House lawmakers come back into session Wednesday but will immediately have to work on funding the U.S government past March 1st and 8th deadlines.
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