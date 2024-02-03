ມີການກົດດັນ ຮັງກາຣີ ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ອະນຸມັດການຂໍເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການ NATO ຂອງ ສະວີເດັນ

ຄວາມກົດດັນກໍາລັງເພີ້ມຂຶ້ນ ສໍາລັບຮັງກາລີ ທີ່ຈະອະນຸມັດໃຫ້ສະວີເດັນເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກອົງການ NATO, ເຊິ່ງເປັນປະເທດສະມາຊິກສຸດທ້າຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ສັດຕະຍາບັນເທື່ອ. ດັ່ງທີ່ ເຮັນຣີ ຣິຈເວລ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນ ຫຼວງລອນດອນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮັງກາຣີ ແລະສະວີເດັນມີກຳນົດພົບປະກັນ ຢູ່ດ້ານນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະຫະພາບຢູໂຣບ ທີ່ນະຄອນຫຼວງບຣັສເຊີລສ໌ ໃນວັນພະຫັດ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ.
ສະວີເດັນ ແລະ ຟິນແລນ ພາກັນສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການ NATO ໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2022, ສາມເດືອນ ລຸນຫຼັງຣັດເຊຍ ທຳການການຮຸກຮານຕໍ່ຢູເຄຣນ ແບບເຕັມອັດຕາ.
ຟິນແລນ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໃນປີແລ້ວນີ້. ແຕ່ສະວີເດັນ ແມ່ນຍັງຄົງລໍຖ້າຢູ່ ໂດຍຮັງກາລີເປັນປະເທດສະມາຊິກອົງການ NATO ປະເທດສຸດທ້າຍ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ໃນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ, ຫຼັງຈາກເທີກີ ໄດ້ໃຫ້ການອະ ນຸມັດໃນຕົ້ນເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ບູດາແປັສທ໌ ຈົ່ງດຳເນີນການໂດຍໄວ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ປະເທດສະວີເດັນ ນໍາເອົາຄວາມອາດສາມາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງມາສູ່ພັນທະມິດໃນທຸກໆຂອບເຂດ. ປັດຈຸບັນ, ຮັງກາຣີຈະຕ້ອງດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອໃຫ້ຂະບວນການດັ່ງກ່າວສໍາເລັດ ໂດຍການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສວີເດັນ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄາດຫວັງຢ່າງເຕັມທີ່ວ່າ ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດຕໍ່ໜ້ານີ້ ເມື່ອລັດຖະສະພາຂອງຮັງກາລີເປີດຄືນ.”
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຮັງກາຣີ ຈາກພັກ ຟີເດສ (Fidesz) ຂອງນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ທ່ານວິກເຕີ ອໍບານ (Viktor Orban) ໄດ້ຂັດຂວາງການລົງຄະແນນສຽງຕໍ່ການສະເໜີເຂົ້າເປັນສະມາຊິດອົງການ NATO ຂອງສະວີເດັນ ຊໍ້າແລ້ວ ຊໍ້າອີກ.
ທ່ານ ອໍບານ ກ່າວໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ປັດຈຸບັນທ່ານໄດ້ສະໜັບສະໜຸນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະວີເດັນ, ແລະສະມາຊິກສະພາ ຈະຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າຈັດການປະຊຸມກັນອີກຄັ້ງໃນເດືອນກຸມພານີ້. ສະມາຊິກສະພາຝ່າຍຄ້ານ, ໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປີດກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຂອງລັດຖະສະພາຂຶ້ນ.
ແຕ່ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງເປັນສະມາຊິກຜູ້ກໍ່ຕັ້ງພັກຟີເດສ ກ່າວວ່າ ທ່ານ "ບໍ່ເຫັນຄວາມຮີບດ່ວນ" ໃດໆໃນການບໍ່ລົງຄະແນນສຽງ. ສະມາຊິກສະພາອາວຸໂສຂອງພັກຟີເດສ ໄດ້ສະແດງອອກມາເປັນສຽງທີ່ໃຈຮ້າຍຕໍ່ສະວີເດັນ ທີ່ໄດ້ວິຈານຕໍ່ການຊຸດໂຊມລົງ ຂອງປະຊາທິປະໄຕໃນຮັງກາຣີ.
ທ່ານບາລາສ ອໍບານ (Balazs Orban), ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານການເມືອງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮັງກາຮີ ກ່າວວ່າ:
"ວິທີການທີ່ພວກຊົນຊັ້ນສູງທາງດ້ານການເມືອງຂອງສະວີເດັນ ໄດ້ທໍາການໂຈມຕີຮັງກາຣີ ໃນສິບປີທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບຫຼາຍໆມາດຕະການ, ໂດຍການສ້າງພື້ນ ຖານໃຫ້ພວກເຮົາ ຮ້ອງຂໍຄໍາປຶກສາທາງດ້ານການເມືອງຕື່ມອີກຈາກສະວີເດັນ, ນັບແຕ່ນີ້ ແມ່ນພວກເຮົາຈະມຸ່ງໝັ້ນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເປັນພັນທະມິດຮ່ວມທາງທະ ຫານ."
ທ່ານໂຊລຕານ ໂປກັດຊາ (Zoltan Pogatsa) ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ຮັງກາຣີ ກໍາລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະຂະຫຍາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການທູດ, ເຊິ່ງທ່ານກ່າວວ່າ:
"ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທ່ານວິກເຕີ ອໍບານ ຕ້ອງການເຕືອນບັນດາປະເທດຕາເວັນ ຕົກໃນທຸກໆຄັ້ງວ່າ 'ຢ່າວິຈານພວກເຮົາ ເພາະວ່າພວກເຮົາມີສຽງ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ນັ່ງຢູ່ໃນບ່ອນປະຊຸມໂດຍບໍ່ມີສຽງ, ພວກເຮົາມີສຽງຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນກັນ. ສະນັ້ນ, ຈົ່ງລະມັດລະວັງໃນເວລາທີ່ພວກທ່ານພະຍາຍາມວິຈານພວກເຮົາກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ບັນຫາກົດລະບຽບຕ່າງໆ ຫຼື ຄຸນນະພາບຂອງປະຊາ ທິປະໄຕພວກເຮົາ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະວີເດັນ, ໃນອາທິດຜ່ານມາໄດ້ປະຕິເສດການເຊື້ອເຊີນຈາກ ທ່ານ ອໍບານ ເພື່ອເລີ້ມຕົ້ນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຂົ້າອົງການ NATO ຂອງຕົນ ໃນນະຄອນຫຼວງບູດາແປັສທ໌. ຜູ້ນຳສອງປະເທດ ມີກຳນົດພົບປະກັນ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບຣັສເຊີລສ໌ ໃນວັນພະຫັດ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ ຕົນຈະໃຊ້ມາດຕະການ ‘ຕອບໂຕ້’ ຖ້າຫາກສະວີເດັນ ເຂົ້າຮ່ວມພັນທະມິດ.
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