ປະຊາຊົນລາວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາການອະນຸຍາດສຳປະທານໃຫ້ເຊົ່າທີ່ດິນ ແລະ ການຂຸດແຮ່ທາດເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນກະທົບຈາກສຳປະທານທີ່ດິນ ແລະ ເໝືອງແຮ່ທີ່ບໍ່ຖືກກົດໝາຍນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງວຽງຈັນ ເປີດເຜີຍວ່າການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນແກ່ເອກະຊົນລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງຊາດທີ່ຂາດການປະສານງານກັນລະຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງກັບທ້ອງຖິ່ນໄດ້ສ້າງບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ເພາະວ່າການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນດັ່ງກ່າວນອກຈາກຈະບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວ ຍັງບໍ່ມີການກວດກາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕົວຈິງອີກດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຳປະທານທີ່ດິນເພື່ອປູກກ້ວຍຫອມທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນຈີນນັ້ນ ກໍຄືບັນດາໂຄງການທີ່ປະຊາຊົນລາວມີຄວາມກັງວົນໃຈວ່າຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດໃນແຂວງວຽງຈັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເວລານີ້ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ບັນຫາການປູກກ້ວຍຂອງບໍລິສັດຈີນເນາະ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າໄປເຊົ່າດິນປູກໄຮ່ນຶ່ງ 700,000 ກີບ, ສັນຍາເຊົ່າ 8 ປີແຕ່ຈ່າຍພຽງ 4 ປີ. ບັນຫາສຳຄັນທີ່ສິເກີດຂຶ້ນຕາມມາພາຍຫຼັງແມ່ນເລື່ອງການທີ່ເຂົາເຈົ້າປ່ອຍນ້ຳເສຍລົງໜອງທຳມະຊາດ. ບາດເຂົາເຈົ້າຕັດໝາກກ້ວຍແລ້ວສິສົ່ງໄປປະເທດເຂົາເຈົ້ານັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າສິແສ່ນ້ຳຢາຫັ້ນນະ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າສິປ່ອຍລົງໃສ່ໜອງໃຫຍ່ທີ່ວ່າລ້ຽງປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ໜອກບັກໃຫຍ່ໆຫັ້ນຄັນປ່ອຍລົງຫັ້ນປາຕາຍ, ມີບັນຫາໜັກ. ບາດເກີດເດືອດຮ້ອນມາແລ້ວສິແກ້ໄຂໄດ້ແນວໃດ.”
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ທາງການລາວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນແກ່ເອກະຊົນລາວ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງຊາດໄປແລ້ວຈຳນວນທັງໝົດ 2,223 ໂຄງການໂດຍມີພື້ນທີ່ສຳປະທານລວມກັນກວ້າງກວ່າ 11 ລ້ານເຮັກຕາໃນທົ່ວປະເທດ, ຄິດເປັນ 46 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດໃນລາວ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນການອະນຸຍາດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ທັງຍັງບໍ່ມີການສຳຫຼວດ ແລະ ກວດກາພື້ນທີ່ສຳປະທານຕົວຈິງອີກດ້ວຍ ອັນເຮັດໃຫ້ເກີດມີໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ເປັນໄປຕາມສັນຍາຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຜິດກົດໝາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນແຂວງໄຊສົມບູນນັ້ນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາໃນແຂວງໄຊສົມບູນ ຢືນຢັນວ່າ
“ປັດຈຸບັນນີ້ຢູ່ໃນແຂວງໄຊສົມບູນ ບໍລິສັດໃນການລົງທຶນກະປະມານ 68 ບໍລິສັດໃນ 68 ບໍລິສັດຫັ້ນທີ່ມີບັນຫາເນາະ 30 ບໍລິສັດ ຈັ່ງຊັ້ນລະໂລຫະ ແລະ ອະໂລຫະນີ້ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການອະນຸຍາດໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຈະເປັນບັນຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ບ່ອນວ່າຕິດພັນກັບແຮ່ ຫຼັງຈາກອະນຸຍາດເລື່ອງຫີນ-ເລື່ອງຊາຍໄປແລ້ວ ບາງບໍລິສັດກະເຫັນວ່າມີແຮ່ທາດ ກະມີການຄົ້ນຄວ້າໂດຍບໍ່ມີການລາຍງານບາງໂຮງງານໃຫ້ມີການຄົ້ນວວ້າ, ສຶກສາຂໍ້ມູນແຕ່ໄປເຮັດໂຮງງານການຜະລິດໂດຍກົງ.”
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນຈຳນວນຫຼາຍຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດແຍ້ງໃນສັງຄົມລາວຢ່າງກວ້າງຂວາງອີກດ້ວຍເພາະພະນັກງານລັດໃຊ້ອຳນາດໜ້າທີ່ຍາດແຍ່ງເອົາທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນເພື່ອນຳໄປສົ່ງມອບໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດໂດຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕອບແທນເປັນການສ່ວນຕົວເປັນສຳຄັນ. ສ່ວນປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຖືກຍາດແຍ່ງເອົາທີ່ດິນກັບໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍໃນອັດຕາທີ່ຕ່ຳຫຼາຍເມື່ອສົມທຽບກັບລາຄາທີ່ດິນຕົວຈິງໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າປະຊາຊົນລາວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈະໄດ້ຮ້ອງຮຽນຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດເປັນຈຳນວນຫຼາຍກໍຕາມ ແຕ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດກໍດຳເນີນມາດຕະການໄດ້ພຽງການສະເໜີຕໍ່ຄະນະກວດກາພັກ-ລັດດຳເນີນການກວດສອບຕາມການຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໄປເຖິງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນມາດຕະການກວດກາສຳປະທານທີ່ດິນທຸກໂຄງການໃນທົ່ວປະເທດ ແຕ່ວ່າທີ່ຜ່ານມາກໍໄດ້ມີການຍົກເລີກສຳປະທານທີ່ດິນໄດ້ພຽງ 101 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນຈາກທັງໝົດ 2,223 ໂຄງການ ຊຶ່ງໃນນີ້ເກີນກວ່າ 1,700 ໂຄງການເປັນສຳປະທານທີ່ດິນຂອງບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນຈາກຈີນ ແລະ ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 1,300 ໂຄງການເປັນການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານໂດຍອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນມາດຕະການກວດກາໂດຍອຳນາດຂັ້ນສູນກາງສາມາດຈັດຕັ້ງໄດ້ຢ່າງຈຳກັດ ເພາະວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກພະນັກງານລັດທີ່ລະດັບທ້ອງຖິ່ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກວດກາໄດ້ພຽງແຕ່ 460 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນ.
ສ່ວນທ່ານນາງ ບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມກໍໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າໃນປັດຈຸບັນມີປະຊາຊົນລາວຫຼາຍກວ່າ 628,000 ຄອບຄົວທີ່ຄອບຄອງທີ່ດິນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນຂອງລັດຈຶ່ງບໍ່ມີສິດໃນທີ່ດິນ ແລະ ຈະຕ້ອງຖືກຍົກຍ້າຍອອກຈາກທີ່ດິນດັ່ງກ່າວໄປຢູ່ໃນເຂດຈັດສັນໃໝ່ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.
ສ່ວນທ່ານນາງ ບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມກໍໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າໃນປັດຈຸບັນມີປະຊາຊົນລາວຫຼາຍກວ່າ 628,000 ຄອບຄົວທີ່ຄອບຄອງທີ່ດິນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນຂອງລັດ ຈຶ່ງບໍ່ມີສິດໃນທີ່ດິນ ແລະ ຈະຕ້ອງຖືກຍົກຍ້າຍອອກຈາກທີ່ດິນດັ່ງກ່າວໄປຢູ່ໃນເຂດຈັດສັນໃໝ່ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.
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