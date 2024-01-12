ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ
ຂ້າມ
ຂ້າມ
ຂ້າມໄປຫາ ຊອກຄົ້ນ
ໂຮມເພຈ
ລາວ
ຂ່າວຈີນ
ໂລກ
ອິດສະຫຼະພາບດ້ານການຂ່າວ
ເອເຊຍ
ອາເມຣິກາ
ຊີວິດຊາວລາວ
ຊຸມຊົນຊາວລາວ
ສຸຂະພາບ
ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ທຸລະກິດ
ວີດີໂອ
ພາສາອັງກິດ
ວິທະຍຸ
ຕິດຕາມພວກເຮົາ ທີ່
ພາສາຕ່າງໆ
ຄົ້ນຫາ
ສົດ
ສົດ
ຄົ້ນຫາ
ກ່ອນ
ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນສຸກ, ໑໒ ມັງກອນ ໒໐໒໔
ລາວ
ເຊີນຮັບຟັງລາຍງານ ກ່ຽວກັບລັດຖະບານລາວ ຄາດໝາຍວ່າ ຈະມີລາຍຮັບ ຈາກການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 2.8 ຕື້ໂດລາ ໃນປີ 2030
໑໒,໐໑,໒໐໒໔
Embed
ເຊີນຮັບຟັງລາຍງານ ກ່ຽວກັບລັດຖະບານລາວ ຄາດໝາຍວ່າ ຈະມີລາຍຮັບ ຈາກການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 2.8 ຕື້ໂດລາ ໃນປີ 2030
Embed
The code has been copied to your clipboard.
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:04:39
0:00
ລິງໂດຍກົງ
128 kbps | ແອັມພີ 3
64 kbps | ແອັມພີ 3
ຄລິກເພື່ອເປີດ
ເຊີນຮັບຟັງລາຍງານ ກ່ຽວກັບລັດຖະບານລາວ ຄາດໝາຍວ່າ ຈະມີລາຍຮັບ ຈາກການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 2.8 ຕື້ໂດລາ ໃນປີ 2030
ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອຂ່າວສັ້ນ
ພາລະກິດໃນການສົ່ງນັກບິນອະວະກາດຂຶ້ນສູ່ດວງຈັນ ຂອງອົງການນາຊາ
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ອອກເດີນທາງ ໄປພາກຕາເວັນອອກກາງ
ຜູ້ພິພາກສາສານເຂດຄລາກ ໃນລັດເນວາດາ, ຖືກທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍໂດຍຈໍາເລີຍ
ຕື່ມອີກ
ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 11 ມັງກອນ 2024
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 10 ມັງກອນ 2024
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 8 ມັງກອນ 2024
ຕື່ມອີກ
ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sovereign
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
ຕື່ມອີກ
ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ເຊີນຮັບຊົມລາຍງານ ຮຽນອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “hit it out of the park” ແປວ່າ “ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (ດີເລີດ)/ເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງໄດ້ດີແທ້ໆ”
ເຊີນຮັບຊົມລາຍງານ ຮຽນອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “to take a stab at something” ແປວ່າ “ລອງເຮັດ (ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ) ເບິ່ງ/ລອງຄາດເດົາເບິ່ງ”
ຮຽນພາສາອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “Loose cannon” ແປວ່າ “ຄົນທີ່ເປັນໂຕບັນຫາ/ຄົນມັກສ້າງບັນຫາ (ສ້າງເລື້ອງ)/ຄົນທີ່ຄາດເດົາບໍ່ໄດ້”
ຕື່ມອີກ
ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
Back to top
XS
SM
MD
LG