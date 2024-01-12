ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນສຸກ, ໑໒ ມັງກອນ ໒໐໒໔
ລາວ

ເຊີນຮັບຟັງລາຍງານ ກ່ຽວກັບລັດຖະບານລາວ ຄາດໝາຍວ່າ ຈະມີລາຍຮັບ ຈາກການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 2.8 ຕື້ໂດລາ ໃນປີ 2030

Embed
ເຊີນຮັບຟັງລາຍງານ ກ່ຽວກັບລັດຖະບານລາວ ຄາດໝາຍວ່າ ຈະມີລາຍຮັບ ຈາກການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 2.8 ຕື້ໂດລາ ໃນປີ 2030

No media source currently available

0:00 0:04:39 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ

ເບິ່ງລາຍການທີວີ ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
Back to top
XS
SM
MD
LG