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ວັນຈັນ, ໑໑ ມີນາ ໒໐໒໔
ຮຽນ-ພາສາອັງກິດ
Monument ເຮັດໜ້າທີ່ອັນເປັນກຽດ ແລະສັກສີສໍາລັບບາງສິ່ງ ຫຼື ສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງ ຫຼື ດີເລີດ
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ຄວາມກ້າວໜ້າຫຼ້າສຸດ ຂອງເອໄອ: ວິດີໂອຄວາມລະອຽດສູງ ທີ່ສະເໝືອນຈຶງ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາຈາກຄໍາເວົ້າພຽງແຕ່ສອງສາມຄໍາ
ຄວາມກ້າວໜ້າຫຼ້າສຸດ ຂອງເອໄອ: ວິດີໂອຄວາມລະອຽດສູງ ທີ່ສະເໝືອນຈຶງ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາຈາກຄໍາເວົ້າພຽງແຕ່ສອງສາມຄໍາ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sovereign
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ເຊີນຮັບຊົມລາຍງານ ຮຽນອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “hit it out of the park” ແປວ່າ “ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (ດີເລີດ)/ເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງໄດ້ດີແທ້ໆ”
ເຊີນຮັບຊົມລາຍງານ ຮຽນອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “to take a stab at something” ແປວ່າ “ລອງເຮັດ (ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ) ເບິ່ງ/ລອງຄາດເດົາເບິ່ງ”
ຮຽນພາສາອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “Loose cannon” ແປວ່າ “ຄົນທີ່ເປັນໂຕບັນຫາ/ຄົນມັກສ້າງບັນຫາ (ສ້າງເລື້ອງ)/ຄົນທີ່ຄາດເດົາບໍ່ໄດ້”
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