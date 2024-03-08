ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນເສົາ, ໐໙ ມີນາ ໒໐໒໔
ຮຽນ-ພາສາອັງກິດ

Unfamiliar ແມ່ນສິ່ງທີ່ກົງກັນຂ້າມ ກັບລື້ງເຄີຍ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ ໂດຍປົກກະຕິ ຫຼື ເຄີຍຮູ້ມາແລ້ວ

Unfamiliar ແມ່ນສິ່ງທີ່ກົງກັນຂ້າມ ກັບລື້ງເຄີຍ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ ໂດຍປົກກະຕິ ຫຼື ເຄີຍຮູ້ມາແລ້ວ
Embed
Unfamiliar ແມ່ນສິ່ງທີ່ກົງກັນຂ້າມ ກັບລື້ງເຄີຍ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ ໂດຍປົກກະຕິ ຫຼື ເຄີຍຮູ້ມາແລ້ວ

No media source currently available

0:00 0:01:00 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ

ເບິ່ງລາຍການທີວີ ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
Back to top
XS
SM
MD
LG