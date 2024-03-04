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ວັນຈັນ, ໐໔ ມີນາ ໒໐໒໔
ຮຽນ-ພາສາອັງກິດ
ໃນອິນເຕີເນັດ, troll ແມ່ນບຸກຄົນນຶ່ງ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງໂດຍການຂຽນຂໍ້ຄວາມທີ່ຮຸນແຮງ, ເປັນຕາຊັງ ແລະບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໃຈຮ້າຍ
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ໃນອິນເຕີເນັດ, troll ແມ່ນບຸກຄົນນຶ່ງ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງໂດຍການຂຽນຂໍ້ຄວາມທີ່ຮຸນແຮງ, ເປັນຕາຊັງ ແລະບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໃຈຮ້າຍ
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ໃນອິນເຕີເນັດ, troll ແມ່ນບຸກຄົນນຶ່ງ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງໂດຍການຂຽນຂໍ້ຄວາມທີ່ຮຸນແຮງ, ເປັນຕາຊັງ ແລະບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໃຈຮ້າຍ
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ເກີດເຫດດິນເຈື່ອນຖົມຄົນເສຍຊີວິດ ແລະບາດເຈັບ ຢູ່ທາງພາກກາງຂອງອິນເດຍ
ຊາວອູການດາ 30 ຄົນ ຍັງຄົງເປັນຜູ້ເຮັດວຽກຫຼອກລວງທາງອອນລາຍໃນ ມຽນມາ
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຫວັງວ່າ ຈະມີການຢຸດຍິງອີກຄັ້ງໃນຂົງເຂດກາຊາ
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ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 29 ກຸມພາ 2024
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ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 27 ກຸມພາ 2024
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ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sovereign
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ເຊີນຮັບຊົມລາຍງານ ຮຽນອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “hit it out of the park” ແປວ່າ “ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (ດີເລີດ)/ເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງໄດ້ດີແທ້ໆ”
ເຊີນຮັບຊົມລາຍງານ ຮຽນອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “to take a stab at something” ແປວ່າ “ລອງເຮັດ (ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ) ເບິ່ງ/ລອງຄາດເດົາເບິ່ງ”
ຮຽນພາສາອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “Loose cannon” ແປວ່າ “ຄົນທີ່ເປັນໂຕບັນຫາ/ຄົນມັກສ້າງບັນຫາ (ສ້າງເລື້ອງ)/ຄົນທີ່ຄາດເດົາບໍ່ໄດ້”
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