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ໃນອິນເຕີເນັດ, troll ແມ່ນບຸກຄົນນຶ່ງ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງໂດຍການຂຽນຂໍ້ຄວາມທີ່ຮຸນແຮງ, ເປັນຕາຊັງ ແລະບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໃຈຮ້າຍ

ໃນອິນເຕີເນັດ, troll ແມ່ນບຸກຄົນນຶ່ງ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງໂດຍການຂຽນຂໍ້ຄວາມທີ່ຮຸນແຮງ, ເປັນຕາຊັງ ແລະບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໃຈຮ້າຍ
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ໃນອິນເຕີເນັດ, troll ແມ່ນບຸກຄົນນຶ່ງ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງໂດຍການຂຽນຂໍ້ຄວາມທີ່ຮຸນແຮງ, ເປັນຕາຊັງ ແລະບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໃຈຮ້າຍ

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