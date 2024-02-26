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Catastrophic ຍັງໝາຍເຖິງບາງສິ່ງທີ່ເສົ້າໂສກທີ່ສຸດ ຫຼື ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, Catastrophic ແມ່ນຄໍາຄຸນນາມທີ່ມາ​ຈາກຄໍານາມ ມີຄວາມໝາຍວ່າ 'ຄວາມຫາຍານະ'

Catastrophic ຍັງໝາຍເຖິງບາງສິ່ງທີ່ເສົ້າໂສກທີ່ສຸດ ຫຼື ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, Catastrophic ແມ່ນຄໍາຄຸນນາມທີ່ມາ​ຈາກຄໍານາມ ມີຄວາມໝາຍວ່າ 'ຄວາມຫາຍານະ'
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Catastrophic ຍັງໝາຍເຖິງບາງສິ່ງທີ່ເສົ້າໂສກທີ່ສຸດ ຫຼື ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, Catastrophic ແມ່ນຄໍາຄຸນນາມທີ່ມາ​ຈາກຄໍານາມ ມີຄວາມໝາຍວ່າ 'ຄວາມຫາຍານະ'

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