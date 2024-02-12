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Artifact ແມ່ນສິ່ງປະດິດທໍາມະດາທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາ ແລະນໍາໃຊ້ໂດຍຄົນໃນສະໄໝກ່ອນ, ໃນທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແມ່ນວັດສະດຸ ຫຼື ໂຄງສ້າງ ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໂດຍມະນຸດ

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