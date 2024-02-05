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Fake ຍັງສາມາດໝາຍຄວາມວ່າ ບາງສິ່ງທີ່ຄວນຈະເບິ່ງຄືວ່າແທ້, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນແທ້

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Fake ຍັງສາມາດໝາຍຄວາມວ່າ ບາງສິ່ງທີ່ຄວນຈະເບິ່ງຄືວ່າແທ້, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນແທ້

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