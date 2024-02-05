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ຮຽນ-ພາສາອັງກິດ
Fake ຍັງສາມາດໝາຍຄວາມວ່າ ບາງສິ່ງທີ່ຄວນຈະເບິ່ງຄືວ່າແທ້, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນແທ້
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ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອຂ່າວສັ້ນ
ຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ຕົນຄົ້ນພົບການສໍ້ໂກງຂະໜາດໃຫຍ່ທາງທະຫານ
ເກີດສະພາບອາກາດໜາວຈັດ ແລະມີຫິມະຕົກ ຢູ່ໃນຫຼາຍໆເຂດ ຂອງ ສະຫະລັດ
ຢູເຄຣນ ກຳລັງເຮັດວຽກ ເພື່ອຟື້ນຟູ ການເດີນທາງ ທາງອາກາດ ຄືນໃໝ່
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 02 ກຸມພາ 2024
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2024
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 31 ມັງກອນ 2024
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ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sovereign
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ເຊີນຮັບຊົມລາຍງານ ຮຽນອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “hit it out of the park” ແປວ່າ “ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (ດີເລີດ)/ເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງໄດ້ດີແທ້ໆ”
ເຊີນຮັບຊົມລາຍງານ ຮຽນອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “to take a stab at something” ແປວ່າ “ລອງເຮັດ (ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ) ເບິ່ງ/ລອງຄາດເດົາເບິ່ງ”
ຮຽນພາສາອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “Loose cannon” ແປວ່າ “ຄົນທີ່ເປັນໂຕບັນຫາ/ຄົນມັກສ້າງບັນຫາ (ສ້າງເລື້ອງ)/ຄົນທີ່ຄາດເດົາບໍ່ໄດ້”
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