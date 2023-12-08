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ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ ຍັງ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຄ່າ​ຄອງ​ຊີບ ​ທີ່​ເພີ່ມ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ໄປ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເງິນ​ກີບ ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ອ່ອນ​ຄ່າ​ລົງ

  • ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ
​ເງິນ​ກີບ​ລາວ
​ເງິນ​ກີບ​ລາວ

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຄ່າ​ຄອງ​ຊີບ​ທີ່​ເພີ່ມ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ໄປ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເງິນ​ກີບ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ອ່ອນ​ຄ່າ​ລົງ ຍ້ອນ​ລັດ​ຖະ​ບານບໍ່​ສາ​ມາດ​ຄວບ​ຄຸມ​ອັດ​ຕາ​ແລກ​ປ່ຽນ ແລະ ລາ​ຄາ​ສິນ​ຄ້າ​ໃນ​ຕະຫຼາຍ​ໄດ້​ເລີຍ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຄ່າ​ຄອງ​ຊີບ​ທີ່​ເພີ່ມ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ໄປ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເງິນ​ກີບ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ອ່ອນ​ຄ່າ​ລົງ
by ສຽງອາເມຣິກາ ວີໂອເອລາວ

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ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ລາວ​ໃຫ້​ທັດ​ສະ​ນະ​ວ່າ​ອັດ​ຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ໃນ​ລາວ​ທີ່​ໄດ້​ປັບ​ຕົວຫຼຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ຄື​ຈາກ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ສຸດ 41.26 ເປີ​ເຊັນ​ເມື່ອ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ 2023 ລົງ​ມາ​ຢູ່​ທີ່​ລະ​ດັບ 25.83 ເປີ​ເຊັນ ແລະ 25.24 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ ແລະ ພະ​ຈິກ 2023 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ນັ້ນ​ບໍ່​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ລະ​ດັບ​ຄ່າ​ຄອງ​ຊີບ​ໃນ ລາວ ຫຼຸດ​ລົງ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ໂດຍ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ດັດ​ຊະ​ນີ​ລາ​ຄາ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ລະ​ດັບ 172.27 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ 2023 ເປັນ 206.75 ເປີ​ເຊັນ ແລະ 208.13 ເປີ​ເຊັນໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ ແລະ ພະ​ຈິກ 2023 ແລະ ຍັງ​ຈະ​ປັບຕົວ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້ ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ຍັງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ຄວບ​ຄຸມ​ອັດ​ຕາ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ ແລະ ລາ​ຄາ​ສິນ​ຄ້າ​ໃນ​ຕະຫຼາດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ທັງ​ທີ່​ວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ນັບ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາກວ່າ 1 ປີ​ມາ​ແລ້ວ ແຕ່​ສະ​ພາບ​ການ​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ດີ​ຂຶ້ນ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ດັ່ງ​ທີ່​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ລາວ​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ສະ​ພາບ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ເງິນ​ເຟີ້​ຕະຫຼອດ​ໄລ​ຍະ 1 ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ພາຍຫຼັງ​ທີ່​ມີ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ກົງ​ຈັກ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ມານີ້ກໍ​ຍັງ​ເຫັນ​ວ່າ ສະ​ພາບ​ການ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ແກ້​ໄຂ​ຜ່ອນ​ຄາຍ​ລົງ​ໄດ້​ເທື່ອ ສະ​ພາບ​ການ​ປັ່ນ​ປ່ວນ​ຂອງ​ເງິນ​ຕ​າ, ອັດ​ຕາ​ແລກ​ປ່ຽນ, ສິ​ນ​ຄ້າ​ລາ​ຄາ​ແພງ​ກ​ະ​ຍັງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢູ່, ບັນ​ດາ​ສິນ​ຄ້າ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້າງ​ຮ້ານນີ້​ລ້ວນ​ແຕ່​ຮຽກ​ເປັນ​ເງິນ​ຕາ ອັນ​ນີ້ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ປ່ຽນ​ແປງ ແລະ ອັດ​ຕາ​ແລກ​ປ່ຽນ​ນີ້​ທຽບ​ນີ້​ແມ່ນ​ທຽບ​ທາງນອກ​ທັງ​ໝົດ.”

ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ໄດ້​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ເງິນ​ເຟີ້​ດ້ວຍ​ການ​ອອກ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ເປັນ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ກີບ​ເຖິງ 5 ຄັ້ງໃນ 9 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2023 ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ທະ​ນາ​ຄານ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ສາ​ມາດ​ຄວບ​ຄຸມ​ປະ​ລິ​ມານ​ເງິນ​ກີບ​ໃນ​ຕະຫຼາດ​ໄດ້ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ຫາກ​ແຕ່​ການ​ທີ່ ລາວ ຍັງ​ຕ້ອງ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນ​ຄ້າ​ອຸ​ປະ​ໂພກ​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຊຳ​ລະ​ລາ​ຄາ​ດ້ວຍ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເຊັ່ນ ເງິນ​ບາດ ແລະ ໂດ​ລາ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ອອກ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ດັ່ງ​ກ່າວບໍ່​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາ​ຄາ​ສິນ​ຄ້າຫຼຸດ​ລົງ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ເພາະ​ສະ​ພາບ​ການ​ທີ່​ເປັນ​ຈິງ​ກໍ​ຄື​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຄວບ​ຄຸມ​ລາ​ຄາ​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ນຳ​ເຂົ້າ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ເລີຍ ຊຶ່ງ​ກໍ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ການ​ທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຄວບ​ຄຸມ​ອັດ​ຕາ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ​ໄດ້​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ອັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄ່າ​ເງິນ​ກີບ​ຕົກ​ຕ່ຳ​ລົງ​ເລື້ອຍ​ມາ ທັງ​ຍັງ​ມີ​ອັດ​ຕາ​ທີ່​ແຕກ​ໂຕນ​ກັນຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ດ້ວຍ​ຄື​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ອັດ​ຕາ​ແລກ​ປ່ຽນ​ທາງ​ການ​ຢູ່​ທີ່​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 608 ກີບ​ຕໍ່ 1 ບາດ ແລະ 20,743 ກີບ​ຕໍ່ 1 ໂດ​ລາ​ແຕ່​ວ່າ​ອັດ​ຕາ​ແລກ​ປ່ຽນ​ໃນ​ຕະຫຼາດ​ຊ້ຳ​ພັດ​ສູງ​ເຖິງ 670 ກີບ​ຕໍ່ 1 ບາດແລະ 22,750 ກີບ​ຕໍ່ 1 ໂດ​ລາ​ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ຈະ​ຕ້ອງ​ເພີ່ມ​ມາດ​ຕະ​ການ​ອື່ນໆ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ຕື່ມ​ອີກ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ລາຍ​ຮັບ​ເງິນ​ຕາ​ຂອງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ການ​ຄ້າ​ຂາ​ອອກ-ຂາ​ເຂົ້າ​ນັ້ນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ ບຸນ​ເຫຼືອ ສິນ​ໄຊວໍ​ລະ​ວົງ ຜູ້​ວ່າ​ການ​ທະ​ນາ​ຄານ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ຈະ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ, ກະ​ຊວງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ-ການ​ຄ້າ ແລະ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຜູ້​ນຳ​ເຂົ້າ-ສົ່ງ​ອອກ​ຈະ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຜູ້​ສົ່ງ​ອອກ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ສຳ​ເລັດ​ການ​ຈົດ​ທະ​ບຽນ​ຜູ້​ນຳ​ເຂົ້າ-ສົ່ງ​ອອກ ແລະ ແຈ້ງ​ບັນ​ຊີ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ເອົາ​ເງິນ​ຈາກ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ພ້ອມນີ້​ກໍ​ສ້າງ​ກົນ​ໄກ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຈອດ​ຂໍ້​ມູນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ​ລາຍ​ຮັບ​ຈາກ​ການ​ສົ່ງ​ອອກຜ່ານ​ລະ​ບົບ​ທະ​ນາ​ຄານ​ພ້ອມ​ທັງ​ໃຊ້​ມາດ​ຕະ​ການ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ຕໍ່​ຜູ້​ສົ່ງ​ອອກ​ທີ່ບໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ລະ​ບຽບ​ດັ່ງ​ກ່າວ.”

ສ່ວນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ການ​ຄ້າ​ໄດ້​ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ລາ​ຄາ​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບນອກ​ຈາກ​ຈະ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ ເພາະ​ຕ້ອງ​ແບກ​ຮັບ​ພາ​ລະ​ຄ່າ​ຄອງ​ຊີບ​ທີ່​ປັບ​ຕົວ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້​ນັ້ນ​ການ​ທີ່​ຄ່າ​ເງິນ​ກີບ​ຂອງ​ລາວບໍ່​ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ບຽບ​ໃນ​ຕະຫຼາດ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ​ກໍ​ຖື​ເປັນ​ບັນຫານຶ່ງ​ທີ່​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ດ້ວຍ​ເຊັ່ນ​ກັນ ເພາະ​ເງິນ​ກີບບໍ່​ສາ​ມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຊຳ​ລະ​ລາ​ຄາ​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ນຳ​ເຂົ້າ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້ ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເປັນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ພຽງ​ສະ​ຖານ​ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ໃນ​ໄລ​ຍະ 9 ເດືອນ​ຂອງ​ປີ 2023 ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ລາວ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ 9,701 ລ້ານ​ໂດ​ລາ. ໃນ​ນີ້​ເປັນ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 4,790 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ແລະ ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນ​ຄ້າ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ມູນ​ຄ່າ 4,911 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ຂາດ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 121 ລ້ານ​ໂດ​ລາ.

ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ ຜ່ານໂທລະພາບ

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