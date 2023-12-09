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ຮຽນ-ພາສາອັງກິດ
ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ President-elect ແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ
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ການຊ່ວຍເຫຼືອນັກປີນພູ ຢູ່ທີ່ພູໄຟມາຣາປີຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ
ພູໄຟລະເບີດ ທີ່ແຂວງສຸມາຕຣາຕາເວັນຕົກ ອິນໂດເນເຊຍ
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ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 7 ທັນວາ 2023
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 6 ທັນວາ 2023
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ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sovereign
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
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ເຊີນຮັບຊົມລາຍງານ ຮຽນອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “hit it out of the park” ແປວ່າ “ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (ດີເລີດ)/ເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງໄດ້ດີແທ້ໆ”
ເຊີນຮັບຊົມລາຍງານ ຮຽນອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “to take a stab at something” ແປວ່າ “ລອງເຮັດ (ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ) ເບິ່ງ/ລອງຄາດເດົາເບິ່ງ”
ຮຽນພາສາອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “Loose cannon” ແປວ່າ “ຄົນທີ່ເປັນໂຕບັນຫາ/ຄົນມັກສ້າງບັນຫາ (ສ້າງເລື້ອງ)/ຄົນທີ່ຄາດເດົາບໍ່ໄດ້”
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