ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ
ຂ້າມ
ຂ້າມ
ຂ້າມໄປຫາ ຊອກຄົ້ນ
ໂຮມເພຈ
ລາວ
ຂ່າວຈີນ
ໂລກ
ອິດສະຫຼະພາບດ້ານການຂ່າວ
ເອເຊຍ
ອາເມຣິກາ
ຊີວິດຊາວລາວ
ຊຸມຊົນຊາວລາວ
ສຸຂະພາບ
ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ທຸລະກິດ
ວີດີໂອ
ພາສາອັງກິດ
ວິທະຍຸ
ຕິດຕາມພວກເຮົາ ທີ່
ພາສາຕ່າງໆ
ຄົ້ນຫາ
ສົດ
ສົດ
ຄົ້ນຫາ
ກ່ອນ
ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນຈັນ, ໓໐ ຕຸລາ ໒໐໒໓
ຮຽນ-ພາສາອັງກິດ
ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Disenchanted ໝາຍຄວາມວ່າ ໝົດຄວາມສຸກ ຫຼື ໝົດຄວາມພໍໃຈແລ້ວ
໓໐,໑໐,໒໐໒໓
Embed
ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Disenchanted ໝາຍຄວາມວ່າ ໝົດຄວາມສຸກ ຫຼື ໝົດຄວາມພໍໃຈແລ້ວ
Embed
The code has been copied to your clipboard.
width
px
height
px
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:01:00
0:00
ລິງໂດຍກົງ
240p | 2,7MB
360p | 3,9MB
480p | 5,7MB
720p | 14,7MB
ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Disenchanted ໝາຍຄວາມວ່າ ໝົດຄວາມສຸກ ຫຼື ໝົດຄວາມພໍໃຈແລ້ວ
ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອຂ່າວສັ້ນ
ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຫັນປ່ຽນຈຸດເພັ່ງເລັງຂອງທ່ານຕໍ່ວາລະດ້ານເສດຖະກິດ
ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວະລາດີເມຍ ປູຕິນ
ຜູ້ພິພາກສາ ສັ່ງໃຫ້ຄຸມຂັງຊາວໄຕ້ຫວັນ 6 ຄົນ ແລະເປຣູ 2 ຄົນ ເປັນເວລານຶ່ງອາທິດ ຖານສົງໄສພົວພັນການຄ້າມະນຸດ
ຕື່ມອີກ
ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 27 ຕຸລາ 2023
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 25 ຕຸລາ 2023
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 24 ຕຸລາ 2023
ຕື່ມອີກ
ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sovereign
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
ຕື່ມອີກ
ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ຮຽນພາສາອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ “Fight tooth and nail” ແປວ່າ “ສູ້ບໍ່ຖອຍ/ສູ້ດ້ວຍທຸກວິທີທາງທີ່ມີ/ສູ້ຕາຍ”
English in a Minute Unit 110: Rain On Someone's Parade
ທ່ານນາງແຮຣິສ ກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຕື່ມອີກ
ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
Back to top
XS
SM
MD
LG