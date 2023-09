ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Simulator

NEWS WORDS: SIMULATOR

Welcome to the Voice of America’s “News Words,”

ທ່ານ​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທັງ​ຫລາຍ ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັ​ບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ຂ່າວ ບ່ອນທີ່​ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.

This news word is a tool used in training

ຄຳສັບໃໝ່ນີ້ ແມ່ນເຄື່ອງມື​ທີ່​ຖືກໃຊ້ໃນການເຝິກຊ້ອມ

SIMULATOR

SIMULATOR: ຊີມູເລເຕີ

The American space agency, NASA, says that next year, new space vehicles will fly humans to the International Space Station. NASA astronauts are now training in flight simulators.

ອົງການອະວະກາດອາເມຣິກັນ, NASA, ກ່າວວ່າປີໜ້າ ຍານອະວະກາດລຳ ໃໝ່ ຈະນຳເອົາມະນຸດໄປສູ່ສະຖານີອະວະກາດສາກົນ.

ພວກນັກບິນອະວະກາດ NASA ຕອນນີ້ແມ່ນກຳລັງເຝິກຊ້ອມຢູ່ໃນຫ້ອງຈຳ​ລອງການບິນ.

Simulators are representations of machines.

ເຄື່ອງ​ຈຳ​ລອງ​ຕ່າງໆ​ແມ່ນ​ຕົວ​ແທນ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ທັງຫຼາຍ.

They reproduce the look, feel; and operation of machines.

ມັນ​ຈຳ​ລອງ​ລັກ​ສະ​ນະ, ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ ແລະ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

Simulators are perfect for training because students can make mistakes, and learn from them, without harm.

ເຄື່ອງ​ຈຳ​ລອງ ແມ່ນເໝາະ​ສົມ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຝຶກ​ຊ້ອມ ເພາະ​ວ່າ​ນັກ​ຮຽນ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ໄດ້, ແລະ ຮຽກ​ຮູ້​ຈາກ​ມັນ, ໂດຍ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ.

.