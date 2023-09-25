ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Simulator

NEWS WORDS: SIMULATOR
Welcome to the Voice of America’s “News Words,”
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫລາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.
This news word is a tool used in training
ຄຳສັບໃໝ່ນີ້ ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ຖືກໃຊ້ໃນການເຝິກຊ້ອມ
SIMULATOR
SIMULATOR: ຊີມູເລເຕີ
The American space agency, NASA, says that next year, new space vehicles will fly humans to the International Space Station. NASA astronauts are now training in flight simulators.
ອົງການອະວະກາດອາເມຣິກັນ, NASA, ກ່າວວ່າປີໜ້າ ຍານອະວະກາດລຳ ໃໝ່ ຈະນຳເອົາມະນຸດໄປສູ່ສະຖານີອະວະກາດສາກົນ.
ພວກນັກບິນອະວະກາດ NASA ຕອນນີ້ແມ່ນກຳລັງເຝິກຊ້ອມຢູ່ໃນຫ້ອງຈຳລອງການບິນ.
Simulators are representations of machines.
ເຄື່ອງຈຳລອງຕ່າງໆແມ່ນຕົວແທນໃຫ້ເຄື່ອງຈັກທັງຫຼາຍ.
They reproduce the look, feel; and operation of machines.
ມັນຈຳລອງລັກສະນະ, ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງຈັກ.
Simulators are perfect for training because students can make mistakes, and learn from them, without harm.
ເຄື່ອງຈຳລອງ ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບການຝຶກຊ້ອມ ເພາະວ່ານັກຮຽນສາມາດເຮັດຄວາມຜິດພາດໄດ້, ແລະ ຮຽກຮູ້ຈາກມັນ, ໂດຍປາສະຈາກອັນຕະລາຍ.
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