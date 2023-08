ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດ Restoration

NEWS WORDS: RESTORATION

Welcome to the Voice of America’s “News Words,”

ທ່ານ​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທັງ​ຫລາຍ ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັ​ບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ຂ່າວ ບ່ອນທີ່​ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.

This word is about bringing something back or rebuilding.

ຄຳສັບນີ້ແມ່ນ ກ່ຽວກັບການນຳເອົາສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງກັບຄືນມາ ຫລື ສ້າງຄືນໃໝ່

RESTORATION

RESTORATION: ເຣສຕໍເຣເຊິນ

Syrians call Palmyra “The Pearl of the desert.” Over the last 10 months, ISIS has looted graves, plundered antiquities, and dynamited shrines and temples. With the cities back Syrian hands, a restoration team is ready to begin rebuilding.

ຊາວຊີຣຽນຮ້ອງ ພາລມີຣາ ວ່າ “ໄຂ່ມຸກແຫ່ງທະເລຊາຍ.” ໃນ 10 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ກຸ່ມ ISIS ໄດ້ປຸ່ນສະດົມຂຸມຝັງສົບ, ລັກເອົາວັດຖຸບູຮານ ແລະລະເບີດບ່ອນນົບໄຫວ້ ແລະ ວັດທັງຫຼາຍ. ດ້ວຍເມືອງຕ່າງໆໄດ້ກັບຄືນມາຢູ່ໃນກຳມືຂອງຊີເຣຍ, ກຸ່ມນັກບູລະນະແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເລີ່ມການສ້າງສາຄືນໃໝ່.

Restoration returns something to its former appearance or importance after being damaged or ruined.

Restoration ແມ່ນການນຳເອົາສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງກັບມາສູ່ຮູບຮ່າງເດີມ ຫລືຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫລື ຖືກທຳລາຍ.

The word can describe an effort to restore a building or a property.

ຄຳສັບນັ້ນ ສາມາດອະທິບາຍເຖິງຄວາມພະຍາຍາມ ຟື້ນຟູອາຄານ ຫລື ຊັບເຮືອນຊານ.

Find more News Words on our website:

ຊອກຫາຄຳເວົ້າຕື່ມອີກ ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ: