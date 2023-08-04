ຮຽນຄຳສັບພາສາອັວກິດໃນຂ່າວ BIRTHRIGHT CITIZENSHIP

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ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍໂຕປະທານາທິບໍດີໄນເຈີ ລຸນຫຼັງຖືກຈັບໂຕໂດຍພວກທະຫານ
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ທ່ານນາງຈິລ ໄບເດັນ ໄດ້ກະຈາຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ຄວາມຫວັງ ໂດຍວິທີການຂອງທ່ານນາງ ໄປທົ່ວອາຟຣິກາ
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