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ກະລຸນາຮັບຟັງ English in a Minute, ບົດທີ 105: “Lefty Loosey, Righty Tighty” ແປວ່າ "ຊ້າຍມາຍ, ຂວາແໜ້ນ/ຮັດ ຫຼື ຊ້າຍປິດ, ຂວາເປີດ"

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ກະລຸນາຮັບຟັງ English in a Minute, ບົດທີ 105: “Lefty Loosey, Righty Tighty” ແປວ່າ "ຊ້າຍມາຍ, ຂວາແໜ້ນ/ຮັດ ຫຼື ຊ້າຍປິດ, ຂວາເປີດ"

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