ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Holy Grail

NEWS WORDS: HOLY GRAIL

Welcome to the Voice of America’s “News Words,”

ທ່ານ​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທັງ​ຫລາຍ ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັ​ບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ຂ່າວ ບ່ອນທີ່​ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ

An old photograph was bought for less than $2.00 in Fresno, California, it is worth much more.

ຮູບພາບເກົ່າແກ່ໃບນຶ່ງ ທີ່ຖືກຊື້ໃນລາຄາຕໍ່າກວ່າ 2 ໂດລາ ຢູ່ເມືອງແຟຣສໂນ ລັດຄາລິຟໍເນຍ, ມັນມີລາຄາຫລາຍກວ່ານັ້ນ.

HOLY GRAIL

HOLY GRAIL: ໂຮລີແກຣວ

This iconic portrait of Billy the Kid is known to Wild West fans at home and abroad. But now expert say this photo from summer of 1878 was taken two years before.

ຮູບພາບ ບິລລີ ເດີ ຄິດ ທີ່ເປັນສັນຍາລັກ ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີຕໍ່ບັນດາແຟນໆຍຸກສະໄໝ ຄາວບອຍ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ແຕ່ບັດນີ້ ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າຮູບໃບນີ້ ຈາກລະດູຮ້ອນຂອງປີ 1878 ທີ່ຖືກຖ່າຍສອງປີກ່ອນໜ້ານັ້ນ.

It’s the holy grail of not just Western photography, it’s the

Holy grail of photography.

ມັນເປັນຮູບພາບທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດ ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບການຖ່າຍຮູບຂອງສະໄໝຄາວບອຍ ເທົ່ານັ້ນ, ມັນແມ່ນຂອງຫາຍາກຂອງສິລະປະການຖ່າຍພາບ.

It is the rarest photograph in the world.

ມັນເປັນພາບຖ່າຍທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ.

A holy grail is something that is very important and desired, but difficult to get.

A holy grail ແມ່ນສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງການ, ແຕ່ຍາກທີ່ຈະໄດ້ມາ.

Now, when you hear the word holy grail you will know what these new words mean.

ບັດນີ້ ເວລາທ່ານໄດ້ຍິນຄຳວ່າ holy grail ທ່ານຈະຮູ້ວ່າຄຳສັບໃນຂ່າວນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ.