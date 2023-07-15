ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ EXONERATED

NEWS WORDS : EXORENATED
Welcome to the Voice of America’s “News Words,”
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫລາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.
This word is from a news story about a man who spent nearly 20 years in jail.
ຄຳສັບນີ້ແມ່ນມາຈາກຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ຊາຍທີ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ໃນຄຸກເກືອບ 20 ປີ.
EXONERATED
EXONERATED: ເອັກຊໍເນີເຣັດເຕັດ
Graves was convicted in a small Texas town in 1994.
ທ້າວເກຣບ ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ຢູ່ເມືອງນ້ອຍໆແຫ່ງນຶ່ງ ໃນລັດເທັກຊັສ ເມື່ອປີ 1994.
He spent just shy of two decades behind bars, 12 of them on death row.
ລາວໄດ້ໃຊ້ເວລາເກືອບສອງທົດສະວັດຢູ່ໃນຄຸກ, ເຊິ່ງ 12 ຄົນໃນນັ້ນຖືກຕັດສິນ ປະຫານຊີວິດ.
Only after all that time was the Texan, who is now 49 years old, exonerated.
ຫຼັງຈາກຕະຫຼອດເວລານັ້ນແມ່ນຜູ້ຊາຍຊາວເທັກຊັສ, ຜູ້ທີ່ປັດຈຸບັນມີອາຍຸ 49 ປີ ໄດ້ຮັບການຮັບການພົ້ນໂທດ.
Exonerated means someone is released from a guilty verdict.
Exonerated ໝາຍເຖິງຄົນຜູ້ນຶ່ງຖືກປ່ອຍຈາກການຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດ.
They are proven innocent after they were found guilty.
ເຂົາເຈົ້າຖືກພິສຸດວ່າບໍລິສຸດຫລັງຈາກເຂົາເຈົ້າຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ.
People who are exonerated while in prison are set free.
ຄົນທີີ່ຖືກໄດ້ຮັບການພົ້ນໂທດໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຄຸກ ແມ່ນຖືກປ່ອຍເປັນ ອິດສະຫຼະ.
Now, when you hear the word exonerated you will know what this new word means.
ບັດນີ້ ເວລາທ່ານໄດຍິນຄຳວ່າ exonerated ທ່ານຈະຮູ້ວ່າຄຳສັບໃໝ່ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ.