ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ EXONERATED

NEWS WORDS : EXORENATED

Welcome to the Voice of America’s “News Words,”

ທ່ານ​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທັງ​ຫລາຍ ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັ​ບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ຂ່າວ ບ່ອນທີ່​ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.

This word is from a news story about a man who spent nearly 20 years in jail.

ຄຳ​ສັບ​ນີ້​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ຂ່າວ ກ່ຽວ​ກັບ ຜູ້​ຊາຍ​ທີ່​ໄດ້​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຢູ່​ໃນ​ຄຸກ​ເກືອບ 20 ປີ.

EXONERATED

EXONERATED: ເອັກຊໍເນີເຣັດເຕັດ

Graves was convicted in a small Texas town in 1994.

ທ້າວເກຣບ ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ຢູ່ເມືອງນ້ອຍໆແຫ່ງ​ນຶ່ງ ໃນລັດເທັກຊັສ ​ເມື່ອປີ 1994.

He spent just shy of two decades behind bars, 12 of them on death row.

ລາວໄດ້ໃຊ້ເວລາເກືອບສອງທົດສະວັດຢູ່ໃນຄຸກ, ເຊິ່ງ 12 ຄົນ​ໃນ​ນັ້ນ​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ ປະຫານຊີວິດ.

Only after all that time was the Texan, who is now 49 years old, exonerated.

ຫຼັງ​ຈາກ​ຕະຫຼອດ​ເວ​ລາ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຜູ້​ຊາຍ​ຊາວເທັກຊັສ, ຜູ້ທີ່ປັດຈຸບັນມີອາຍຸ 49 ປີ ໄດ້ຮັບ​ກາ​ນ​ຮັບ​ການ​ພົ້ນ​ໂທດ.

Exonerated means someone is released from a guilty verdict.

Exonerated ໝາຍເຖິງ​ຄົນ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ຖືກ​ປ່ອຍ​ຈາກ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມຜິດ.

They are proven innocent after they were found guilty.

ເຂົາເຈົ້າຖືກພິສຸດວ່າບໍ​ລິ​ສຸດຫລັງຈາກເຂົາເຈົ້າຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ.

People who are exonerated while in prison are set free.

ຄົນທີີ່ຖືກໄດ້​ຮັບ​ການ​ພົ້ນ​ໂທດໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຄຸກ ແມ່ນ​ຖືກ​ປ່ອຍ​ເປັນ ອິດສະຫຼະ.

Now, when you hear the word exonerated you will know what this new word means.

ບັດນີ້ ເວລາທ່ານໄດຍິນຄຳວ່າ exonerated ທ່ານຈະຮູ້ວ່າຄຳສັບໃໝ່ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ.