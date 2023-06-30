ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ
ຂ້າມ
ຂ້າມ
ຂ້າມໄປຫາ ຊອກຄົ້ນ
ໂຮມເພຈ
ລາວ
ຂ່າວຈີນ
ໂລກ
ອິດສະຫຼະພາບດ້ານການຂ່າວ
ເອເຊຍ
ອາເມຣິກາ
ຊີວິດຊາວລາວ
ຊຸມຊົນຊາວລາວ
ສຸຂະພາບ
ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ທຸລະກິດ
ວີດີໂອ
ພາສາອັງກິດ
ວິທະຍຸ
ຕິດຕາມພວກເຮົາ ທີ່
ພາສາຕ່າງໆ
ຄົ້ນຫາ
ສົດ
ສົດ
ຄົ້ນຫາ
ກ່ອນ
ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນສຸກ, ໓໐ ມິຖຸນາ ໒໐໒໓
ຮຽນ-ພາສາອັງກິດ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິກໃນຂ່າວ DOPING
໓໐,໐໖,໒໐໒໓
Embed
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິກໃນຂ່າວ DOPING
Embed
The code has been copied to your clipboard.
width
px
height
px
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:01:00
0:00
ລິງໂດຍກົງ
240p | 2,7MB
360p | 3,7MB
480p | 5,4MB
720p | 14,7MB
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິກໃນຂ່າວ DOPING
ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອຂ່າວສັ້ນ
ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 12 ຄົນ ໃນການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ກຣາມາທອສ
ຣັດເຊຍ ຍິງລູກສອນໄຟໂຈມຕີ ເມືອງກຣາມາທອສ ຂອງຢູເຄຣນ
ກຳປູເຈຍ ຈັດພິທີຈູດຢາເສບຕິດ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢຶດມາໄດ້
ຕື່ມອີກ
ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ - 22 ມິຖຸນາ ປະທານາທິບໍດີ ແອມມານູແອລ ມາກຣົງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພິເສດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຢູ່ທີ່ກະຊວງພາຍໃນ ທີ່ປາຣີ
ຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ - 22 ມິຖຸນາ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ ນາເຣນດຣາ ໂມດີ ສຳລັບການເຈລະຈາ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ
ຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ - 20 ມິຖຸນາ ບັນດານັກສືບສວນຂອງຝຣັ່ງ ໄດ້ເຂົ້າກວດຄົ້ນສຳນັກງານໃຫຍ່ ຂອງບັນດາຜູ້ຈັດກິລາໂອລິປິກ ປາຣີ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້
ຕື່ມອີກ
ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sovereign
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
ຕື່ມອີກ
ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Secure
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ UNLEASHED
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Turmoil 91d0a91de4ae_hq.mp4
ຕື່ມອີກ
ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
Back to top
XS
SM
MD
LG