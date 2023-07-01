ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ MIGRANTS

NEWS WORDS: MIGRANTS
Welcome to the Voice of America’s “News Words,”
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫລາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ຂອງວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາ ຊຶ່ງພວກເຮົາຈະສອນທ່ານກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຂ່າວ.
This is from a story about people who go from one place to another.
ນີ້ແມ່ນຈາກຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ຄົນຜູ້ທີ່ເດີນທາງຈາກບ່ອນນຶ່ງແລ້ວໄປຫາອີກບ່ອນນຶ່ງ.
MIGRANTS
MIGRANTS: ໄມກຣັນ
Mild weather in Europe has so far contributed to the continuing high numbers of migrants arriving in Europe via the Mediterranean.
But with hash winter conditions expected soon in the region, the suffering of the thousands of migrants travelling through Balkans is likely to worsen.
ອາກາດທີ່ບໍ່ຮ້ອນບໍ່ໜາວໃນຢູໂຣບໃນປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການສືບຕໍ່ເດີນທາງມາຮອດທະວີບຢູໂຣບຂອງຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຜ່ານທະເລເມດີເຕຣານຽນ.
ແຕ່ດ້ວຍສະພາບອາກາດໜາວຮ້າຍແຮງ ທີ່ຄາດວ່າຈະມາຮອດພາກພື້ນໃນບໍ່ຊ້ານີ້, ການປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງພວກຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຫລາຍພັນຄົນທີ່ເດີນທາງຜ່ານແຫຼມ ບາລກັງ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ.
“Migrants” describes people who go from one place to another.
“Migrants” ໝາຍເຖິງຄົນຜູ້ທີ່ມາຈາກບ່ອນນຶ່ງແລ້ວໄປຫາອີກບ່ອນນຶ່ງ.
They often migrated to find work.
ເຂົາເຈົ້າມັກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານເພື່ອໄປຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາ.
Migrants also flee violence in their country for a safer one.
ພວກຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຫຼົບໜີຈາກຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອໄປຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ປອດໄພກວ່າ.
Now, when you hear the word migrants, you will know what this news word means.
ບັດນີ້ເວລາທ່ານໄດ້ຍິນຄຳວ່າ Migrants ທ່ານຈະຮູ້ວ່າຄຳສັບໃນຂ່າວນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ.