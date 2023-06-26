ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ GLOBAL

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ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງ ສັ່ງບໍ່ໃຫ້ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທຣຳ ເປີດເຜີຍຫຼັກຖານ ໃນຄະດີເອກກະສານລັບ
ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ແລະກາຕ້າ ເປີດສະຖານທູດຂອງຕົນຄືນ
ລັດຖະມົນຕີບລິງເກັນ ພົບປະກັບປະທານປະເທດຈີນ ແລະຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາ ນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ - 22 ມິຖຸນາ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ ນາເຣນດຣາ ໂມດີ ສຳລັບການເຈລະຈາ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ
ຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ - 20 ມິຖຸນາ ບັນດານັກສືບສວນຂອງຝຣັ່ງ ໄດ້ເຂົ້າກວດຄົ້ນສຳນັກງານໃຫຍ່ ຂອງບັນດາຜູ້ຈັດກິລາໂອລິປິກ ປາຣີ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້
ຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ -15 ມິຖຸນາ ທະຫານຢູເຄຣນບຸກໂຈມຕີ ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງຣັດເຊຍໃກ້ກັບເມືອງບັກມຸດ
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ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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