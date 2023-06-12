ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດ Recycling

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ວີດີໂອຂ່າວສັ້ນ
ອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດນິວເຈີຊີ ປະກາດລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນ ເປັນປະທານາທິບໍດີ
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ຢ້ຽມຢາມ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ
ວັນຄົບຮອບ ຂອງທະຫານພັນທະມິດ ຍົກພົນຂຶ້ນບົກ ຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ -2 ພຶດສະພາ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຄົນ ແລະບາດເຈັບ 300 ຄົນຍ້ອນລົດໄຟຕຳກັນ ໃນອິນເດຍ
ຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ -01 ພຶດສະພາ ຜູ້ນຳຢູໂຣບປະຊຸມດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ກົດດັນໃຫ້ ປະເທດທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເນໂຕ້
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ, 26 ພຶດສະພາ- ການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນຂອງຣັດເຊຍທີ່ເມືອງດນິໂປຣໃນ ຢູເຄຣນເຮັດໃຫ້ຄລີນິກຖືກທຳລາຍ, ໄຟໄໝ້ ແລະ 1 ຄົນເສຍຊີວິດ
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ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sovereign
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Secure
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ UNLEASHED
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ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ຊາວນິວຢອກ ສະເຫຼີມສະຫຼອງກົດໝາຍທີ່ປົກປ້ອງປະຊາຊົນ ອີງຕາມນໍ້າໜັກ ຫຼື ຄວາມສູງ
ເອເຊຍ
ອອສເຕຣເລຍ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດ ແລະຈີນ ຫຼີກລ້ຽງ "ອຸບັດຕິເຫດ ຫຼື ການຄິດໄລ່ທີ່ຜິດພາດ" ແບບສົງຄາມເຢັນ
ລາວ
ສັງຄົມລາວ ປະເຊີນກັບ ບັນຫາອາດຊະຍາກຳທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນອາດຊະຍາກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແກັ່ງຄ້າຢາເສບຕິດ
ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ການຟັງ ແລະຫັດເວົ້າ ຕາມສຽງຂອງເຈົ້າຂອງ ພາສາຢູ່ເລື້ອຍ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເວົ້າພາອັງກິດແບບມີສຳນຽງໃກ້ຄຽງ ກັບ ເຈົ້າຂອງພາສາໄດ້
ໂລກ
ການມີໜ້າຂອງອາເມຣິກາ ແລະ ຈີນ ທີ່ເຂັ້ມແຂງເພີ້ມຂຶ້ນ ນໍາໄປສູ່ການປະເຊີນໜ້າກັນໃນໄລຍະໃກ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຂົງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ
ຮຽນ-ພາສາອັງກິດ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Scope
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