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ຮຽນອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ

ຮຽນພາສາອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ “Fight tooth and nail” ແປວ່າ “ສູ້ບໍ່ຖອຍ/ສູ້ດ້ວຍທຸກວິທີທາງທີ່ມີ/ສູ້ຕາຍ”

ຮຽນພາສາອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ “Fight tooth and nail” ແປວ່າ “ສູ້ບໍ່ຖອຍ/ສູ້ດ້ວຍທຸກວິທີທາງທີ່ມີ/ສູ້ຕາຍ”
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ຮຽນພາສາອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ “Fight tooth and nail” ແປວ່າ “ສູ້ບໍ່ຖອຍ/ສູ້ດ້ວຍທຸກວິທີທາງທີ່ມີ/ສູ້ຕາຍ”

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