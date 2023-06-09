ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Scope

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ວີດີໂອຂ່າວສັ້ນ
ອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດນິວເຈີຊີ ປະກາດລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນ ເປັນປະທານາທິບໍດີ
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ຢ້ຽມຢາມ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ
ວັນຄົບຮອບ ຂອງທະຫານພັນທະມິດ ຍົກພົນຂຶ້ນບົກ ຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ -2 ພຶດສະພາ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຄົນ ແລະບາດເຈັບ 300 ຄົນຍ້ອນລົດໄຟຕຳກັນ ໃນອິນເດຍ
ຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ -01 ພຶດສະພາ ຜູ້ນຳຢູໂຣບປະຊຸມດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ກົດດັນໃຫ້ ປະເທດທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເນໂຕ້
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ, 26 ພຶດສະພາ- ການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນຂອງຣັດເຊຍທີ່ເມືອງດນິໂປຣໃນ ຢູເຄຣນເຮັດໃຫ້ຄລີນິກຖືກທຳລາຍ, ໄຟໄໝ້ ແລະ 1 ຄົນເສຍຊີວິດ
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ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
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ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ລາວ
ອົງການ USAID ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດ ໃນການເກັບຮັກສາວັກຊີນຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮັບມືກັບໂຄວິດ-19 ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະພາບ ໃນອະນາຄົດ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ແນເປົ້າໝາຍໂດຍກົງໃສ່ ທ່ານທຣໍາ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນຜູ້ແຂ່ງຂັນຂອງພັກຣີພັບບຣິກັນ
ລາວ
ລັດຖະບານລາວວາງເປົ້າໝາຍການຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ 3.8 ລ້ານໂຕນໃນປີ 2023 ແຕ່ຊາວກະສິກອນລາວຍັງຂາດແຄນເງິນທຶນ
ໂລກ
ລະເບີດໄດ້ແຕກຂຶ້ນຢູ່ໃນວັດອິສລາມ ແຫ່ງນຶ່ງໃນຂະນະທີ່ມີພິທີໄວ້ອາໄລ ແກ່ດວງວິນຍານຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລີບານ
ໂລກ
ທໍານຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ ລາຍງານຈາກສື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບສະຖານີສອດແນມຂອງຈີນ ຢູ່ໃນ ຄິວບາ ແມ່ນ 'ບໍ່ຖືກຕ້ອງ'
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ທ່ານບລິງເກັນກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ເລືອກເອົາຝ່າຍໃດຝ່າຍນຶ່ງລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະຈີນ ກ່ອນໜ້າການເດີນທາງ
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