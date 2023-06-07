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ເຊີນຊົມການແຂ່ງຂັນລົດຖີບຢູ່ເມືອງອາລິງຕັນ ລັດເວີຈີເນຍ
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ເຊີນຊົມການແຂ່ງຂັນລົດຖີບຢູ່ເມືອງອາລິງຕັນ ລັດເວີຈີເນຍ
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ເຊີນຊົມການແຂ່ງຂັນລົດຖີບຢູ່ເມືອງອາລິງຕັນ ລັດເວີຈີເນຍ
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ວີດີໂອຂ່າວສັ້ນ
ວັນຄົບຮອບ ຂອງທະຫານພັນທະມິດ ຍົກພົນຂຶ້ນບົກ ຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ
ວັນຄົບຮອບ ທີ່ພັນທະມິດ ຍົກພົນຂຶ້ນບົກ ທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ
ຢູເຄຣນ ຍື່ນຟ້ອງຣັດເຊຍ ຢູ່ສານລະຫວ່າງປະເທດ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ -2 ພຶດສະພາ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຄົນ ແລະບາດເຈັບ 300 ຄົນຍ້ອນລົດໄຟຕຳກັນ ໃນອິນເດຍ
ຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ -01 ພຶດສະພາ ຜູ້ນຳຢູໂຣບປະຊຸມດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ກົດດັນໃຫ້ ປະເທດທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເນໂຕ້
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ, 26 ພຶດສະພາ- ການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນຂອງຣັດເຊຍທີ່ເມືອງດນິໂປຣໃນ ຢູເຄຣນເຮັດໃຫ້ຄລີນິກຖືກທຳລາຍ, ໄຟໄໝ້ ແລະ 1 ຄົນເສຍຊີວິດ
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ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sovereign
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
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ແຮງງານລາວ ກວ່າ 64,000 ຄົນວ່າງງານ ໃນປັດຈຸບັນ ໃນຂະນະທີ່ ໂຮງງານຕັດຫຍິບ ຂາດແຄນແຮງງານ ກວ່າ 9 ພັນຄົນ
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ວໍຊິງຕັນ ວາງມາດຕະການລົງໂທດຮອບໃໝ່ ຕໍ່ໂຄງການລູກສອນໄຟ ຂອງອີຣ່ານ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ບົດລາຍງານ: ເຖິງແມ່ນວ່າກອງກຳລັງທະຫານບ້ານຖືກຍຸບເລີກ, ແຕ່ກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຫະລັດ
ເອເຊຍ
ການສະແດງ ການມີໜ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ດ້ວຍກຳລັງ ຂອງ ສະຫະລັດ ແລະຈີນ ນໍາໄປສູ່ການປະເຊີນໜ້າ ໄລຍະໃກ້ຕື່ມຂຶ້ນ ຢູ່ເຂດອິນໂດປາຊິຟິກ
ເອເຊຍ
COVID ຄື້ນຫຼ້າສຸດຂອງ ຈີນ ອາດຕິດ 65 ລ້ານຄົນຕໍ່ອາທິດ ດ້ວຍອາການທີ່ເບົາ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ລັດຖະສະພາ ສຫລ ເວົ້າວ່າ ການຍົກເວັ້ນ ການຄ້າສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາ ອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນຂອງ ສຫລ ກັບຈີນຫຼຸດລົງໄດ້
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