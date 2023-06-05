ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ
ຂ້າມ
ຂ້າມ
ຂ້າມໄປຫາ ຊອກຄົ້ນ
ໂຮມເພຈ
ລາວ
ຂ່າວຈີນ
ໂລກ
ອິດສະຫຼະພາບດ້ານການຂ່າວ
ເອເຊຍ
ອາເມຣິກາ
ຊີວິດຊາວລາວ
ຊຸມຊົນຊາວລາວ
ສຸຂະພາບ
ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ທຸລະກິດ
ວີດີໂອ
ພາສາອັງກິດ
ວິທະຍຸ
ຕິດຕາມພວກເຮົາ ທີ່
ພາສາຕ່າງໆ
ຄົ້ນຫາ
ສົດ
ສົດ
ຄົ້ນຫາ
ກ່ອນ
ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນຈັນ, ໐໕ ມິຖຸນາ ໒໐໒໓
ຮຽນ-ພາສາອັງກິດ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Infrastructure
໐໕,໐໖,໒໐໒໓
Embed
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Infrastructure
Embed
The code has been copied to your clipboard.
width
px
height
px
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:01:01
0:00
ລິງໂດຍກົງ
240p | 3,0MB
360p | 4,3MB
480p | 6,5MB
720p | 15,0MB
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Infrastructure
ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອຂ່າວສັ້ນ
ຈີນ ສົ່ງຍານອະວະກາດ ພ້ອມນັກບິນ 3 ຄົນ ໄປຍັງສະຖານີອະວະກາດທຽນກົງ
ພວກປະທ້ວງຊາວເຊີເບຍ ໃນພາກເໜືອໂກໂຊໂວ ປະທະກັບກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ
ຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ການຍິງລູກສອນໄຟໂຈມຕີ ຂອງຣັດເຊຍ ເຮັດໃຫ້ມີ 6 ຄົນບາດເຈັບ
ຕື່ມອີກ
ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ -01 ພຶດສະພາ ຜູ້ນຳຢູໂຣບປະຊຸມດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ກົດດັນໃຫ້ ປະເທດທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເນໂຕ້
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ, 26 ພຶດສະພາ- ການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນຂອງຣັດເຊຍທີ່ເມືອງດນິໂປຣໃນ ຢູເຄຣນເຮັດໃຫ້ຄລີນິກຖືກທຳລາຍ, ໄຟໄໝ້ ແລະ 1 ຄົນເສຍຊີວິດ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ ຜູ້ນຳກຸ່ມ G7 ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນ ແລະເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງອາຫານຄ່ຳ ຂະນະທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ພວກເພິ່ນເລີ່ມຂຶ້ນ
ຕື່ມອີກ
ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sovereign
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
ຕື່ມອີກ
ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Secure
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ UNLEASHED
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Turmoil 91d0a91de4ae_hq.mp4
ຕື່ມອີກ
ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ສະຫະລັດ ປະເຊີນກັບວິກິດການ ຂາດແຄນຕຳຫຼວດ ແລະ ການຂັດຂືນຄຳສັ່ງຕຳຫຼວດ ມັກນຳໄປສູ່ການໃຊ້ກຳລັງ
ໂລກ
ອອສເຕຣເລຍ ພວມຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີຂໍ້ຕົກລົງຂອງໂລກ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ ຂີ້ເຫຍື້ອຢາງພລາສຕິກ
ລາວ
ເດັກນ້ອຍລາວຫລາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຍັງຕ້ອງປະເຊີນໜ້າ ກັບ ສະພາວະການຂາດແຄນ ທາງດ້ານໂພຊະນາການ
ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຄົນອາເມຣິກັນ ພ້ອມແລ້ວບໍ່ ທີ່ຈະໃຊ້ເຮືອບິນ ບໍ່ມີຄົນຂັບຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອສົ່ງສິນຄ້າມາໃຫ້ຢູ່ເຮືອນ?
ເອເຊຍ
ການເຕືອນໃຫ້ຊອກຫາບ່ອນລີ້ໄພ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ ຕົກໃຈແຮງ ໃນຂະນະທີ່ເກົາຫຼີເໜືອ ດໍາເນີນການສົ່ງດາວທຽມຂອງພວກເຂົາຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ
ຮຽນ-ພາສາອັງກິດ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Incarcerated
Back to top
XS
SM
MD
LG