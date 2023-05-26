ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ
ຂ້າມ
ຂ້າມ
ຂ້າມໄປຫາ ຊອກຄົ້ນ
ໂຮມເພຈ
ລາວ
ຂ່າວຈີນ
ໂລກ
ອິດສະຫຼະພາບດ້ານການຂ່າວ
ເອເຊຍ
ອາເມຣິກາ
ຊີວິດຊາວລາວ
ຊຸມຊົນຊາວລາວ
ສຸຂະພາບ
ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ທຸລະກິດ
ວີດີໂອ
ພາສາອັງກິດ
ວິທະຍຸ
ຕິດຕາມພວກເຮົາ ທີ່
ພາສາຕ່າງໆ
ຄົ້ນຫາ
ສົດ
ສົດ
ຄົ້ນຫາ
ກ່ອນ
ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນສຸກ, ໒໖ ພຶດສະພາ ໒໐໒໓
ຮຽນ-ພາສາອັງກິດ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Claucoma
໒໖,໐໕,໒໐໒໓
Embed
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Claucoma
Embed
The code has been copied to your clipboard.
width
px
height
px
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:01:01
0:00
ລິງໂດຍກົງ
240p | 3,0MB
360p | 4,2MB
480p | 6,1MB
720p | 15,2MB
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Claucoma
ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ອົງການອະວະກາດນາຊາ ຂອງສະຫະລັດ ສົ່ງດາວທຽມ ໒ ໜ່ວຍ ຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ
ທີນາ ເທີນເນີ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ ຮວມອາຍຸໄດ້ 83 ປີ
ພູໄຟ ໂປໂປກາເຕເປຕີ ສົ່ງຂີ້ເທົ່າ ແກັສ ແລະຫີນແດງອອກມາ ຄ້າຍຄືກັບຈະລະເບີດໄວໆນີ້
ຕື່ມອີກ
ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ ຜູ້ນຳກຸ່ມ G7 ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນ ແລະເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງອາຫານຄ່ຳ ຂະນະທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ພວກເພິ່ນເລີ່ມຂຶ້ນ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ-ຜູ້ນຳຂອງໂລກເດີນທາງໄປຮອດຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນພະຫັດ ທີ 18 ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ 7 ປະເທດ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ-ຜູ້ນຳພັກກ້າວໄກກ່າວວ່າ ຢາກ ຕັ້ງລັດຖະບານປະສົມຫຼັງຈາກ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການເລືອກຕັ້ງ
ຕື່ມອີກ
ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sovereign
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
ຕື່ມອີກ
ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ UNLEASHED
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Turmoil 91d0a91de4ae_hq.mp4
ທ່ານນາງແຮຣິສ ກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຕື່ມອີກ
ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ລາວ
ຊາວກະສິກຳ ລາວ ຍັງປະເຊີນກັບັນຫາຕົ້ນທຶນການຜະລິດສູງຂຶ້ນນັບມື້ ແຕ່ຜົນຜະລິດຍັງມີຄຸນນະພາບຕໍ່າ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ຜູ້ນຳກຸ່ມ Oath Keepers ຖືກຕັດສິນໂທດຈຳຄຸກ 18 ປີ ຍ້ອນບົດບາດ ໃນການໂຈມຕີ ເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນ
ອິດສະຫຼະພາບດ້ານການຂ່າວ
ກົດໝາຍສື່ສັງຄົມໃນຫວຽດນາມ ເຫັນວ່າ ເປັນການທຳລາຍການສົນທະນາໂຕ້ຕອບກັນ ໃນທາງອອນລາຍ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ມີລາຍງານວ່າ ທຳນຽບຂາວ ແລະ ພັກຣີພັບບລີກັນ ໃກ້ຈະຕົກລົງກັນໄດ້ ເພື່ອຂຶ້ນຂີດຈຳກັດຂອງໜີ້ສິນ
ໂລກ
ສານປາກິສຖານ ອະນຸຍາດໃຫ້ທະຫານ ດຳເນີນຄະດີ ພວກສະໜັບສະໜູນທ່ານຄານ 16 ຄົນ
ໂລກ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ການຄ້າລະດັບສູງ ຂອງສະຫະລັດ ແລະຈີນ ພົບປະກັນ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ
Back to top
XS
SM
MD
LG