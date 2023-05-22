ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Combat

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ວີດີໂອພາສາລາວ
ການປະຕິບັດງານ ຊອກຄົ້ນຫາພວກລູກເຮືອປະມົງຈີນ ທີ່ຫາຍສາບສູນ
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ເດີນທາງໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ ຈີ 7 ທີ່ຍີ່ປຸ່ນ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເຂດເອເຊຍກາງ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດຈີນ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ-ຜູ້ນຳຂອງໂລກເດີນທາງໄປຮອດຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນພະຫັດ ທີ 18 ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ 7 ປະເທດ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ-ຜູ້ນຳພັກກ້າວໄກກ່າວວ່າ ຢາກ ຕັ້ງລັດຖະບານປະສົມຫຼັງຈາກ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການເລືອກຕັ້ງ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ-ຄົນເຂົ້າເມືອງເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຊາຍແດນ ສຫລ- ເມັກຊິໂກຂະນະທີ່ລໍຖ້າ ການສິ້ນສຸດຂອງນະໂຍບາຍໂຄວິດ-19
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ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sovereign
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
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ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Turmoil 91d0a91de4ae_hq.mp4
ທ່ານນາງແຮຣິສ ກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ
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ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ເອເຊຍ
ສະຫະລັດລົງນາມ ໃນຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມື ກັບປາປົວນິວກີນີ
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ກຳລັງ RSF ສັນຍາ ຈະປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງສະບັບໃໝ່ ກັບກອງທັບຊູດານ
ລາວ
ລາວຍັງເປັນປະເທດ ທີ່ຈຳກັດສິດເສລີພາບ ໃນການນັບຖືສາສະໜາ, ຕາມລາຍງານປີ 2022 ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສຫລ
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ອີຣ່ານ ແລະ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ເປັນປະເທດທີ່ເຮັດໃຫ້ການປະຫານຊີວິດສູງຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ
ເອເຊຍ
ການປະເຊີນໜ້າທາງທະຫານ ລະຫວ່າງອິນເດຍ ແລະຈີນ ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີທີ 4 ໂດຍບໍ່ມີສັນຍາຂອງຄວາມເປັນມິດ
ລາວ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຄວນພິຈາລະນາທົບທວນກ່ຽວກັບ ແຜນການພັດທະນາລາວ ໃຫ້ເປັນໝໍ້ໄຟອາຊຽນ
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