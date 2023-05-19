ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຈ່າວ STRATEGY

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ວີດີໂອພາສາລາວ
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ເດີນທາງໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ ຈີ 7 ທີ່ຍີ່ປຸ່ນ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເຂດເອເຊຍກາງ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດຈີນ
ການສູ້ລົບກັນ ລະຫວ່າງພັກຝ່າຍ ທີ່ເປັນປໍລະປັກ ໃນຊູດານ ຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ-ຜູ້ນຳຂອງໂລກເດີນທາງໄປຮອດຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນພະຫັດ ທີ 18 ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ 7 ປະເທດ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ-ຜູ້ນຳພັກກ້າວໄກກ່າວວ່າ ຢາກ ຕັ້ງລັດຖະບານປະສົມຫຼັງຈາກ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການເລືອກຕັ້ງ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ-ຄົນເຂົ້າເມືອງເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຊາຍແດນ ສຫລ- ເມັກຊິໂກຂະນະທີ່ລໍຖ້າ ການສິ້ນສຸດຂອງນະໂຍບາຍໂຄວິດ-19
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ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sovereign
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ UNLEASHED
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Turmoil 91d0a91de4ae_hq.mp4
ທ່ານນາງແຮຣິສ ກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ
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ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ຮຽນ-ພາສາອັງກິດ
English in a Minute, ບົດທີ 93 “Willy Nilly” ແປວ່າ "ແບບບໍ່ມີແຜນ ຫລື ບໍ່ໄດ້ຄິດຮິ່ນຕອງກ່ອນ"
ເອເຊຍ
ພັນທະມິດພັກຝ່າຍຄ້ານ ຂອງ ໄທ ກຳລັງເປັນຮູບເປັນຮ່າງຂຶ້ນ
ລາວ
ລາວອາດຈະບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວ ຈີນ ໃຫ້ໄດ້ 3 ແສນຄົນໃນປີ 2023
ເອເຊຍ
ຜູ້ສະໝັກນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ຈາກພັກນິຍົມປະຊາທິປະໄຕ ປະເຊີນໜ້າ ກັບການຂາດຄຸນສົມບັດ
ເອເຊຍ
ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການເລືອກຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ຂອງພັກຝ່າຍຄ້ານ ໄຕ້ຫວັນ ແນເປົ້າໃສ່ການດຶງດູດຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ລະມັດລະວັງຕໍ່ຈີນ
ໂລກ
ສະຫະລັດ ຂໍຮ້ອງຕໍ່ອີຣ່ານ ບໍ່ໃຫ້ປະຫານຊີວິດ ພວກປະທ້ວງຜູ້ຊາຍຊາວອີຣ່ານ 3 ຄົນ
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