ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ UNLEASHED

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ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ທ່ານທຣຳ ກ່າວໂຈມຕີຄຳຕັດສິນຕໍ່ທ່ານ ຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມ
ວີດີໂອ ສຫລ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ປະກາດເພີ້ມທະວີ ການຮ່ວມມືກັນ ສະກັດກັ້ນ ການເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຂອງເກົາຫລີເໜືອ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ທີ່ລາບວນ ບາໂຈ ອິນໂດເນເຊຍ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ-ຄົນເຂົ້າເມືອງເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຊາຍແດນ ສຫລ- ເມັກຊິໂກຂະນະທີ່ລໍຖ້າ ການສິ້ນສຸດຂອງນະໂຍບາຍໂຄວິດ-19
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 8 ພຶດສະພາ-ກີຢິບກ່າວວ່າ ຢ່າງຫນ້ອຍ 5 ຄົນ ບາດເຈັບຍ້ອນການໂຈມຕີດ້ວຍ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຣັດເຊຍ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ, ການປະທະກັນຢູ່ຊູດານຍັງມີຢູ່ໃນມື້ນີ້ເຖິງແມ່ນວ່າການຢຸດຍິງຈະຍືດ ເວລາອອກໄປອີກກໍຕາມ
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ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sovereign
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Turmoil 91d0a91de4ae_hq.mp4
ທ່ານນາງແຮຣິສ ກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ອະດີດປະທານາທິບໍດີບຸສ ສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 20 ປີ ໃນການເຊັນນະໂຍບາຍ HIV/AIDS
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ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ໂລກ
ອາດມີ 'ປ້ອມຕຳຫຼວດຈີນ' ຕື່ມອີກ ຢູ່ການາດາ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃຫ້ຄວາມເຫັນ
ໂລກ
ໄຊໂຄລນຂະໜາດແຮງ ພັດຂຶ້ນຝັ່ງ ທີ່ມຽນມາ ເຮັດໃຫ້ຫຼັງຄາເຮືອນຊານເສຍຫາຍ ແລະມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນ
ໂລກ
ການຈັບກຸມ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງປາກິສຖານ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ປະເທດ ຕົກລົງສູ່ຄວາມວຸ້ນວາຍທາງດ້ານການເມືອງ
ຂ່າວ
ການສູ້ລົບກັນ ຢູ່ໃນຊູດານ ເຮັດໃຫ້ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມຫວັງສຳລັບລັດຖະບານທີ່ນຳພາໂດຍພົນລະເຮືອນແມ່ນມືດມົວ
ລາວ
ເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບໄພແຫ້ງແລ້ງຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໂດຍນັກອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ກ່າວວ່າ ເປັນຍ້ອນເຂື່ອນໄຟຟ້າ 11 ໂຄງການ ໃນຈີນ
ລາວ
ຢາກຮຽນພາສາອັງກິດໃຫ້ໄດ້ດີ ຕ້ອງຮຽນດ້ວຍໂຕເອງໃຫ້ຫຼາຍໆ ຄືຄຳແນະນຳຈາກຄົນລາວທີ່ຮຽນເກັ່ງ ຈົນກາຍເປັນຄູສອນພາສາອັງກິດໄດ້
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