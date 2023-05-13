ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Crippling

NEWS WORDS: CRIPPLING
Welcome to the Voice of America’s “News Words,”
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫລາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ຂອງວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາ ຊຶ່ງພວກເຮົາຈະສອນທ່ານກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຂ່າວ.
This word is about the conflict between Israel and Hamas:
ຄຳສັບນີ້ແມ່ນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງອິິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມ ຮາມາສ:
CRIPPLING
CRIPPLING:
Despite weeks of crippling air strikes on Hamas targets, polls suggest many in Israel feel Mr. Netanyahu did not go far enough in destroying the militant group.
ເຖິງແມ່ນຈະມີການໂຈມຕີທາງອາກາດຢ່າງໜັກໜ່ວງໃສ່ເປົ້າໝາຍກຸ່ມຮາມາສ ຫຼາຍອາທິດກໍ່ຕາມ, ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫຼາຍຄົນໃນ ອິສຣາແອລ ຮູ້ສຶກວ່າ ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ບໍ່ໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດຫຼາຍພໍ ໃນການທຳລາຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງນັ້ນ.
Crippling means to cause severe damage.
Crippling ໝາຍເຖິງເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
It makes something or someone unable to operate as before.
ມັນເຮັດໃຫ້ບາງຢ່າງ ຫລື ຄົນຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດການໄດ້ຄືແຕ່ກ່ອນ.
Israel dropped many bombs on targets, causing great damage.
ອິສຣາແອລ ໄດ້ຖີ້ມລະເບີດໃສ່ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂະໜາດໃຫຍ່.
A person with a crippling disease cannot move normally.
ຄົນຜູ້ນຶ່ງທີ່ມີພະຍາດຮ້າຍແຮງແມ່ນບໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ຢ່າງປົກກະຕິ.
So, the next time you hear the word crippling, you will know what this News Word means.
ສະນັ້ນ ເທື່ອໜ້າເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນຄຳວ່າ crippling ທ່ານກໍຈະຮູ້ວ່າ ຄຳເວົ້ານີ້ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ.