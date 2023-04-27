ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Gridlock

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ວີດີໂອພາສາລາວ
ໂອມາ ອາລ-ບາເຊຍ ອະດີດຜູ້ນຳຂອງຊູດານ ຫາຍໂຕໄປ ຫຼັງຈາກມີການໂຈມຕີຄຸກ
ຍານອະວະກາດ ອາມາລ ສົ່ງຮູບເດືອນດີໂມ ຂອງດາວພະອັງຄານ ກັບຄືນສູ່ໂລກ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ລະຫວ່າງກອງທັບ ແລະກຳລັງອາແອັສແອັຟ ໃນຊູດານ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 26 ເມສາ, ທ. ສີ ຈິ້ນຜິງລົມທາງໂທລະສັບກັບ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນວ່າຈີນ ຈະສົ່ງຜູ້ຕາງຫນ້າພິເສດໄປຢູເຄຣນ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 21 ເມສາ, ຫົວໜ້າອົງການເນໂຕ້ ກ່າວວ່າ ອະນາຄົດຂອງຢູເຄຣນ ແມ່ນຢູ່ໃນພັນທະມິດທາງ ທະຫານຂອງຕາເວັນຕົກ.
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 18 ເມສາ, SpaceX ເລື່ອນເວລາບິນທົດລອງຄັ້ງທຳອິດຂອງຍານ Starship ທີ່ເປັນຈະຫຼວດ ທີ່ມີພະລັງແຮງທີ່ສຸດ
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ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ທ່ານນາງແຮຣິສ ກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ອະດີດປະທານາທິບໍດີບຸສ ສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 20 ປີ ໃນການເຊັນນະໂຍບາຍ HIV/AIDS
ທ່ານນາງຈິລ ໄບເດັນ ໄດ້ກະຈາຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ຄວາມຫວັງ ໂດຍວິທີການຂອງທ່ານນາງ ໄປທົ່ວອາຟຣິກາ
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ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
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English in a Minute, ບົດທີ 90 “Start from Scratch” ແປວ່າ "ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ"
ລາວ
ຄອບຄົວຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ເດີນທາງກັບຄືນໄປຢ້ຽມຢາມ ພີ່ນ້ອງ ແລະ ບຸນປີໃໝ່ ປະເຊີນກັບອາກາດຮ້ອນຫຼາຍ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ຜູ້ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ ໂຈລີ, ຊາລອງກາ ແລະ ຊໂລ ກິມ ເຮັດໃຫ້ ງານລ້ຽງອາຫານຄໍ່າຂອງທາງການ ເປັນທີ່ດຶງດູດ ຄວາມສົນໃຈ
ເອເຊຍ
ປະທານາທິບໍດີໂວໂລດິເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ຂອງຢູເຄຣນ ໂອ້ລົມກັບປະທານປະເທດ ສີ ຈິ້ນຜິງຂອງຈີນ
ໂລກ
ນັກຊ່ຽວຊານ ກ່າວວ່າ ກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງແວັກເນີ ອາດເຮັດໃຫ້ ການຂັດແຍ້ງ ຢູ່ໃນຊູດານ ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ
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