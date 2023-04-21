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ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 21 ເມ​ສາ, ຫົວໜ້າອົງການເນໂຕ້ ກ່າວວ່າ ອະນາຄົດຂອງຢູເຄຣນ ແມ່ນຢູ່ໃນພັນທະມິດທາງ ທະ​ຫານຂອງຕາເວັນຕົກ.

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ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 21 ເມ​ສາ, ຫົວໜ້າອົງການເນໂຕ້ ກ່າວວ່າ ອະນາຄົດຂອງຢູເຄຣນ ແມ່ນຢູ່ໃນພັນທະມິດທາງ ທະ​ຫານຂອງຕາເວັນຕົກ.

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