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ວັນເສົາ, ໒໒ ເມສາ ໒໐໒໓
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ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 21 ເມສາ, ຫົວໜ້າອົງການເນໂຕ້ ກ່າວວ່າ ອະນາຄົດຂອງຢູເຄຣນ ແມ່ນຢູ່ໃນພັນທະມິດທາງ ທະຫານຂອງຕາເວັນຕົກ.
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ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 21 ເມສາ, ຫົວໜ້າອົງການເນໂຕ້ ກ່າວວ່າ ອະນາຄົດຂອງຢູເຄຣນ ແມ່ນຢູ່ໃນພັນທະມິດທາງ ທະຫານຂອງຕາເວັນຕົກ.
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ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 21 ເມສາ, ຫົວໜ້າອົງການເນໂຕ້ ກ່າວວ່າ ອະນາຄົດຂອງຢູເຄຣນ ແມ່ນຢູ່ໃນພັນທະມິດທາງ ທະຫານຂອງຕາເວັນຕົກ.
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ກອງທັບມຽນມາ ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃສ່ບ້ານແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ພວກຝ່າຍຄ້ານຊຸມນຸມກັນ
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ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 18 ເມສາ, SpaceX ເລື່ອນເວລາບິນທົດລອງຄັ້ງທຳອິດຂອງຍານ Starship ທີ່ເປັນຈະຫຼວດ ທີ່ມີພະລັງແຮງທີ່ສຸດ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 13 ເມສາ ຢູເຄຣນທຽບຣັດເຊຍໃສ່ກັບກຸ່ມລັດອິສລາມຫຼັງຈາກມີ ພາບວີດີໂອທີ່ປາກົດວ່າທະຫານຣັດເຊຍຕັດຫົວນັກລົບ ຢູເຄຣນ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 11 ເມສາ, ວິທະຍຸ CCTV ຂອງຈີນກ່າວວ່າກອງທັບຈີນໄດ້ຈຳລອງການປິດລ້ອມໄຕ້ຫວັນ
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ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sovereign
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ທ່ານນາງແຮຣິສ ກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ອະດີດປະທານາທິບໍດີບຸສ ສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 20 ປີ ໃນການເຊັນນະໂຍບາຍ HIV/AIDS
ທ່ານນາງຈິລ ໄບເດັນ ໄດ້ກະຈາຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ຄວາມຫວັງ ໂດຍວິທີການຂອງທ່ານນາງ ໄປທົ່ວອາຟຣິກາ
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English in a Minute, ບົດທີ 89 “Wishful thinking” ແປວ່າ "ຄວາມປາດຖະໜາ/ຄວາມເຊື່ອວ່າ ບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈະເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ຈະເປັນຈິງ"
ລາວ
ກຸ່ມແກັ່ງອາຊະຍາກອນ ຈີນ ມີອິດທິພົນໃນພາກທຸລະກິດບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃນເຂດລຸ່ມນ້ຳຂອງ ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້
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ວີດີໂອ ລຸນຫລັງຮ້ອງຮຽນຕໍ່ສານວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຜິດແລ້ວ ທ່ານທຣໍາ ຍັງຄົງສະແດງລັກສະນະທ້າທາຍ
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ຝຣັ່ງ ພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການທູດ ຍ້ອນການສະແດງຄວາມເຫັນຂອງ ທ່ານ ມາກຣົງ ກ່ຽວກັບ ຈີນ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ
ເອເຊຍ
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ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງ TikTok ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ ຄວາມເປັນຫ່ວງ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ຫລຸດລົງ
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