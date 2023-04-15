ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Referendum

Welcome to the Voice of America’s “News Words,”
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫລາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ຂອງວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາ ຊຶ່ງພວກເຮົາຈະສອນທ່ານກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຂ່າວ.
You might have heard this word in story about the trouble in Crimea.
ທ່ານອາດຈະໄດ້ຍິນຄຳສັບນີ້ຢູ່ໃນຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາໃນໄຄຣເມຍ.
REFERENDUM
REFERENDUM
Russian-back troops have occupied Ukraine’s Crimea region, and the local parliament voted Thursday to split from Ukraine and join Russia. It scheduled referendum for later this month.
ກຳລັງທະຫານທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຄວບຄຸມພາກພື້ນ ໄຄຣເມຍ ຂອງຢູເຄຣນ ແລະສະພາໃນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນວັນພະຫັດ ເພື່ອແຍກອອກຈາກ ຢູເຄຣນ ແລະເຂົ້າຮ່ວມກັບ ຣັດເຊຍ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກຳນົດທີ່ຈະລົງປະຊາມະຕິໃນທ້າຍເດືອນນີ້.
A referendum is something that is voted on in a special election.
ການລົງປະຊາມະຕິ ແມ່ນສິ່ງທີ່ຖືກລົງຄະແນນສຽງໃນການເລືອກຕັ້ງພິເສດ.
It can decide big issues, like breaking away one country to join another.
ມັນສາມາດຕັດສິນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາໃຫຍ່, ຄືການແຍກອອກຈາກປະເທດນຶ່ງ ໄປເຂົ້າຮ່ວມກັບອີກປະເທດນຶ່ງ.
A referendum can also be about something smaller.
Referendum ຍັງສາມາດມີຄວາມໝາຍ ກ່ຽວກັບ ບາງສິ່ງທີ່ນ້ອຍກວ່າ.
Like a vote on a new law, or policy, for city, state or country.
ເຊັ່ນວ່າການລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍໃໝ່, ຫລື ນະໂຍບາຍ, ສຳລັບເມືອງ, ລັດ ຫລືປະເທດ.
Now, when you hear the word referendum, you will know what it means.
ບັດນີ້ ເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນຄຳວ່າ referendum ທ່ານຈະຮູ້ວ່າມັນໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ.