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ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣິສ ຢ້ຽມຢາມແຊມເບຍ
ເຮືອບິນເຮລີຄອບເຕີ້ ຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ຕຳກັນ ທີ່ລັດເຄນຕັກກີ
ໄຟໄໝ້ເຮືອຂ້າມ ຢູ່ປະເທດຟີລິບປິນ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 31 ມີນາ ທ່ານ ທຣຳກາຍເປັນ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ສຫລ ຄົນທຳອິດ ທີ່ປະເຊີນຂໍ້ຫາທາງອາຍາ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 29 ມີນາ ກະສັດ Charles ທີ III ຂອງອັງກິດ ໄດ້ເດີນທາງໄປ ຢ້ຽມຢາມເຢຍຣະມັນ ຢ່າງເປັຍທາງການຄັ້ງທຳອິດ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 28 ມີນາ ການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບ ໃກ້ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອັຟການິສຖານ ສັງຫານພົນລະເຮືອນ 6 ຄົນ ແລະຫຼາຍຄົນຖືກບາດເຈັບ
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ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sovereign
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ທ່ານນາງແຮຣິສ ກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ອະດີດປະທານາທິບໍດີບຸສ ສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 20 ປີ ໃນການເຊັນນະໂຍບາຍ HIV/AIDS
ທ່ານນາງຈິລ ໄບເດັນ ໄດ້ກະຈາຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ຄວາມຫວັງ ໂດຍວິທີການຂອງທ່ານນາງ ໄປທົ່ວອາຟຣິກາ
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ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ໂລກ
ພະວິຫານນອດເທຣີດາມ ຢູ່ປາຣີ ໃກ້ຈະເປີດຄືນແລ້ວ
ລາວ
ແຮງງານລາວຊອກຫາເຮັດວຽກຢູ່ໃນໄທປາກົດວ່າຍັງສືບຕໍ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ທ່າມກາງ ສະພາບເງິນເຟີ້ສູງ ແລະຄ່າແຮງງານຕໍ່າໃນລາວ
ຂ່າວ
ອາຟຣິກາໃຕ້ ຊັ່ງຊາເບິ່ງທາງເລືອກຕ່າງໆ ຫຼັງຈາກມີຄຳສັ່ງຈັບທ່ານປູຕິນ ຈາກສານອາຍາສົນກົນ
ລາວ
ເຍົາວະຊົນລາວ ກາຍເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການຄ້າມະນຸດຂ້າມຊາດເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ເພາະການຮັບຮູ້ທີ່ບໍ່ເທົ່າທັນກັບເລ່ຫຼ່ຽມຂອງແກັ່ງອາຊະຍາກອນ
ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ນັກປະດິດສ້າງທາງເທັກໂນໂລຈີ ຕ້ອງຂຸ້ນຂ້ຽວແຂ່ງກັບເວລາ ເພື່ອຫາທາງການກວດຈັບ ເນື້ອໄນບົດຂຽນ ທີ່ຂຽນດ້ວຍ ປັນຍາປະດິດ ຫລື AI
ໂລກ
ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣິສ ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີແມ່ຍິງ ພຽງຄົນດຽວ ຂອງອາຟຣິກາ
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